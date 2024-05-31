Мбаппе больше не скрывает переход в «Реал» и подписывает футболки клуба

Килиан Мбаппе уже заявил: «Не могу дождаться, когда присоединюсь к своей новой команде». В ожидании, Мбаппе уже начал подписывать футболки «Мадрида».

Килиан ранее избегал давать автографы на символике Королевского клуба, но, похоже, что больше он не скрывает, где будет играть в сезоне 2024/25.

Во время вручения премий Globe Soccer Awards француз заверил, что о его будущем станет известно в самое ближайшее время.

В эту среду Мбаппе принял участие в первой тренировке сборной Франции перед стартом Евро 2024. Команда Дешама проведет два подготовительных матча: 5 июня с Люксембургом и 9 июня с Канадой. Первый официальный матч турнира в группе D французы сыграют с Австрией 17 июня.