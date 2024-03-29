Эндрик еще явно не готов к европейскому футболу - за такую игру он будет постоянно удаляться
Пруфы внутри.
17-летний нападающий «Палмейраса» сегодня ночью забил гол в полуфинале Лиги Паулиста с «Новоризонтино» (1:0). Мяч Эндрика стал победным.
Ранее будущий новичок «Реала» отличился в двух матчах за сборную Бразилии - отличился в товарищеской игре с Испанией (2:2), а 23 марта он забил свой дебютный гол в ворота Англии (1:0). Примечательно, что оба раза 17-летний форвард выходил на замену.
Впрочем, о европейских успехах юного форварда говорит все же рановато - бразильский футбол сильно отличается от европейского. Вот за такой момент Эндрик в Ла Лиге легко может получить красную, а он себе такое позволяет регулярно при участии в обороне.
А если серьезно, то пусть он еще доедет до Мадрида, выучит в идеале испанский, поймет структуру и модель игры Реала, впишется в нее, заработает себе регулярное место в составе, и только потом, мы сможем рассуждать за что он может быть удален, а за что нет..