Эндрик еще явно не готов к европейскому футболу - за такую игру он будет постоянно удаляться

Пруфы внутри.

17-летний нападающий «Палмейраса» сегодня ночью забил гол в полуфинале Лиги Паулиста с «Новоризонтино» (1:0). Мяч Эндрика стал победным.

Ранее будущий новичок «Реала» отличился в двух матчах за сборную Бразилии - отличился в товарищеской игре с Испанией (2:2), а 23 марта он забил свой дебютный гол в ворота Англии (1:0). Примечательно, что оба раза 17-летний форвард выходил на замену.

Впрочем, о европейских успехах юного форварда говорит все же рановато - бразильский футбол сильно отличается от европейского. Вот за такой момент Эндрик в Ла Лиге легко может получить красную, а он себе такое позволяет регулярно при участии в обороне.