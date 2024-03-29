Эндрик уже в пантеоне великих: одно из достижений покорилось только ему и Пеле

Статистика знает все.

Несколько дней назад 17-летний форвард «Палмейраса», принадлежащий «Реалу», отличился в матче против сборной Испании (3:3) спустя 4 минуты после выхода на замену. В предыдущей игре за Бразилию Эндрик забил победный гол в ворота сборной Англии, также выйдя на замену.

Отметим, что Пеле потребовалось 64 минуты, чтобы забить первые 2 гола за сборную Бразилии, Роналдо – 529 минут. Но и это еще не все.

Всего два игрока в истории Бразилии забивали в двух матчах подряд в возрасте до 18 лет - это Пеле и, как вы догадались, Эндрик.