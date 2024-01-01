Смотрим лучший стартовый состав «Реала» и ждем его на поле в январских матчах

«Реал Мадрид» может похвастаться 100% результатом – 6 побед из 6 возможных на групповом этапе Лиги чемпионов, кроме того «сливочные» занимают первое место в Ла Лиге, завершая календарный год.

Карло Анчелотти, которого не пугают многочисленные травмы, продолжает двигаться со своей командой вперед.

«Реал» готовится к непростому январю – футболистам предстоит сыграть в Ла Лиге, в Суперкубке Испании и Кубке Короля, итальянский тренер собирается выставить на поле свой сильнейший состав, чтобы продолжить побеждать.

Вот как выглядит лучший стартовый состав «Мадрида», который мы увидим на поле в январских матчах:

Дани Карвахаль, Винисиус и Орельен Тчуамени недавно восстановились после травм и готовы вернуться в «основу» команды.

Ожидается, что Тчуамени выступит в роли центрального защитника, пока Начо отбывает дисквалификацию за красную карточку на одну игру, но после этого вернется на свою обычную позицию опорника.