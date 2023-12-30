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«Их много». Анчелотти назвал самые незабываемые моменты работы в «Реале»

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Теперь пришло время создавать новые.

Карло Анчелотти уже давно вписал себя в книгу истории «Реала», выиграв с мадридцами 10 трофеев, но тренер решил, что пока их общая история не окончена.

В последние полгода отовсюду, даже от крайне надежных источников, звучала информация, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии. Однако 30 декабря клуб объявил, что Анчелотти продлил контракт до 2026 года.

В честь этого события официальный сайт «Мадрида» взял интервью у главного тренера, где его в том числе спросили о самых незабываемых моментах работы в клубе. Карло смог назвать немало:

«Их много. Стоит начать с гола Бэйла «Валенсии» в финале Кубка, а также гол Рамоса в 2014 или моменты, пережитые во время борьбы за 14-й титул Лиги чемпионов: полуфинал или камбэк против «ПСЖ». Я не забываю ни одного момента. Победы в лиге, Суперкубке. Или Кубок Испании в прошлом году. Все титулы важны и не могут быть забыты».

А какое у вас любимое воспоминание о «Реале», когда Карло был у руля?

5 комментариев
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Великий тренер!
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Mark bartra , shtrafnoy udar cristiano protiv bavariy , press konferenciya posle finala papa carlo 2014
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Мне кажется, паненку Бензема он тоже держит в голове) Сильный момент был)
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Гол Рамоса в добавленное время я на всю запомню. И долгожданная Десима, самая ценная для меня победа в ЛЧ, я ждал её с командой всю свою фанатскую жизнь.
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Очки зачетные! Сигара тоже))
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