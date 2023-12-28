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Семья Беллингемов воссоединилась в Сандерленде во время праздников

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Джоб Беллингем
Футбол Футбол

Джуд Беллингем поделился множеством рождественских фотографий в кругу семьи, воссоединившейся в Сандерленде.

Джуд и его  младший брат Джоб, летом пополнили ряды «Мадрида» и «Сандерленда» соответственно.

Семья Беллингемов распалась: Дениз живет с Джудом в Испании, а отец Марк с Джобом в Англии.

Однако благодаря двухнедельному зимнему перерыву в Ла Лиге они смогли провести время вместе.

Джуд воспользовался шансом поймать и посетил две игры брата в Чемпионшипе.

Но помимо футбола семья также наслаждалась заслуженным отдыхом.

Джуд опубликовал несколько  фотографий с Джобом в рождественских головных уборах, а также за игрой в дартс и крикет.

Джуд, на счету которого 17 голов и 5 результативных передач в 21 матче за «Реал Мадрид», вернется в строй 3 января, когда «сливочные» встретится с «Мальоркой».

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