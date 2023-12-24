🚨 «Реал» пытается убедить Крооса продлить контракт. Тони хочет уйти на пике

«Реал Мадрид» хочет продлить контракт с Тони Кроосом, который истекает в конце текущего сезона. «Сливочные» приступили к переговорам с окружением игрока, сообщает Marca.

Клуб не сомневается, что 33-летний футболист может помочь команде в следующем сезоне, учитывая его форму в этом году. В 18 матчах Ла Лиги полузащитник забил один гол и отдал шесть результативных передач.

По слухам, сам футболист хочет покинуть клуб, поскольку предпочитает уйти из «Реала» на мажорной ноте.

Немец не хочет играть до того момента, когда он потеряет место в основном составе. Руководство клуба хочет убедить его пересмотреть свои взгляды.

Ожидается, что Кроос в конце сезона - апреле или мае.