«Я научился у него многому». Новичок «Реала» рассказал, что один из его кумиров – игрок «Барсы»

Эндрик, подписавший летом контракт с «Реалом», рассказал, что одним из его вдохновителей в футболе является легенда «Барсы».

Луис Суарес последние несколько лет играет в Бразилии за «Насьонал» и «Гремио», и Эндрик рассказал, что восхищается уругвайцем еще со времен его карьеры в «Барселоне».

Я видел много его матчей в составе «Барселоны». Больше всего мне запомнился гол в матче с «ПСЖ», когда он обыграл Тиаго Силву и Давида Луиса. Я многому научился у него, и он внес большой вклад в бразильский футбол».