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Игроки «Мадрида» поддержали травмированного Алабу в матче с «Алавесом»

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«Реал Мадрид» завершил календарный год победной 1:0 в матче с «Алавесом». Автором единственного гола стал Лукас Васкес в добавленное время ко второму тайму.

Перед игрой «сливочные» решили поддержать Давида Алабу, который получил серьезную травму в матче Ла Лиги против «Вильярреала» - у защитника диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. Давид уже был успешно прооперирован, но остаток сезона вынужден будет пропустить.

Одноклубники, в знак поддержки Алабе, вышли на поле в толстовках с надписью: «Сил тебе, Давид!».

Мы тоже желаем Алабе скорейшего восстановления.

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