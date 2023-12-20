«Он все знал заранее!» Эндрик еще в 2017 году рассказал, как будет развиваться его карьера - пока почти все сбывается!😱🔥😳

Юный провидец.

В сети завирусилось видео, датированное 2017 годом - на нем 11-летний Эндрик говорит о своей карьере.

«Выиграю Кубок Либертадорес, поеду на ЧМ и перейду в мадридский «Реал».

В этом году нападающий выиграл чемпионат Бразилии, дебютировал в сборной и скоро станет игроком «Реала». Форвард присоединится к «Мадриду» следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.

Вот как Эндрик видит свое дальнейшее будущее:

«Моей мечтой всегда был «Реал Мадрид», с самого детства, потому что мой отец всегда был болельщиком этого клуба, я – тоже.

Сейчас мне 17 лет, и у меня четыре титула с «Палмейрас». Это то, чем я действительно горжусь.

В «Реале» я бы хотел выиграть Лигу чемпионов 5 раз и Ла Лигу 10 раз».

Тоже сбудется?