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«Реал Мадрид» планирует переименовать тренировочную базу клуба в честь Флорентино Переса

Реал Мадрид Реал Мадрид
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Генеральная ассамблея «Реала» запланирована на 11 ноября. По сообщению Marca, одной из повесток дня будет голосование по переименованию тренировочного поля клуба в Вальдебебас в «Спортивный город Флорентино Переса».

Более 1000 сосьос «Реала» предложили увековечить память президента, назвав поле в его честь. Флорентино неоднократно сопротивлялся такому признанию, но на этот раз подавляющее большинство, похоже, добилось своего.

 

Вот повестка Генеральной Ассамблеи «Реала» из трёх пунктов по данным официального сайта клуба:

 

1.Назначить Хосе Мартинеса Санчеса Пирри почетным президентом клуба.

2. Предложение соглашения о предоставлении Совету директоров клуба права взять в долг для финансирования работ по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».   3. Предложение переименовать тренировочную базу Ciudad Real Madrid в Ciudad Real Madrid Florentino Pérez по просьбе более 1000 сосьос в соответствии со статьей 28 Социального устава.

2 комментария

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Шем
Судя по его заслугам, можно и основной стадион переименовать
+8
-1
+7
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Bolvan
Ответ Шем
Судя по его заслугам, можно и основной стадион переименовать
Он сам отказался
0
0
0
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