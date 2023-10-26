«Реал Мадрид» планирует переименовать тренировочную базу клуба в честь Флорентино Переса

Генеральная ассамблея «Реала» запланирована на 11 ноября. По сообщению Marca, одной из повесток дня будет голосование по переименованию тренировочного поля клуба в Вальдебебас в «Спортивный город Флорентино Переса».

Более 1000 сосьос «Реала» предложили увековечить память президента, назвав поле в его честь. Флорентино неоднократно сопротивлялся такому признанию, но на этот раз подавляющее большинство, похоже, добилось своего.

Вот повестка Генеральной Ассамблеи «Реала» из трёх пунктов по данным официального сайта клуба:

1.Назначить Хосе Мартинеса Санчеса Пирри почетным президентом клуба.

2. Предложение соглашения о предоставлении Совету директоров клуба права взять в долг для финансирования работ по реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу». 3. Предложение переименовать тренировочную базу Ciudad Real Madrid в Ciudad Real Madrid Florentino Pérez по просьбе более 1000 сосьос в соответствии со статьей 28 Социального устава.