Жуткие крики Тибо Куртуа после получения травмы попали в документальный фильм Amazon Prime📹

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа станет героем документального фильма Amazon Prime.

Фильм будет посвящен восстановлению Куртуа после травм в этом сезоне, еще в августе он получил разрыв передней крестообразной связки, а потом и разрыв внутреннего мениска правого колена в марте.

Тибо уже вернулся на поле: он сохранил ворота «Мадрида» «сухими» в матче с «Кадисом» и «Алавесом», а сейчас готовится принять участие в финале Лиги чемпионов.

В документальный фильм вошли интервью с самим Куртуа, членами его семьи и товарищами по команде.

Предлагаем вашему вниманию трейлер фильма: