Adidas выпустит бутсы в честь Тони Крооса📹

Помимо мастерства и интеллекта на поле, Тони Кроос известен своей верностью традиционными белыми бутсами Adidas. Бутсы стали фирменным знаком немецкого футболиста, символизируя простоту и элегантность, с которой Тони играет на поле.

Кроос объявил, что завершит карьеру после чемпионата Европы, поэтому Adidas подарил Тони последнюю пару бутс. Модель 11 Pro TK – классические белые бутсы, которые так любит игрок «Мадрида», но с золотыми элементами под стать карьере Тони.

Похоже, что именно в этих бутсах Кроос сыграет в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» 1 июня, а также на Евро в составе сборной Германии.