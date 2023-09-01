Говорит Мадрид
Блог

6 на вход и 7 на выход. Как же аккуратно «Реал» работает на рынке, собрали все трансферы

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Флорентино Перес Флорентино Перес
Футбол Футбол

Мбаппе... снова нет.

Завершилась очередная трансферная кампания. Вот все сделки, которые удалось провернуть «Реалу» этим летом.

Пришли

Джуд Беллингем. Именно здесь «Реал» потратил больше всего денег, выложив 103 млн евро за английского полузащитника.

Браим Диас. Мадридцы вернули своего нападающего после двух лет в «Милане». Кроме того, они продлили его контракт на четыре года.

Фран Гарсия. «Реал» также потратили 5 млн евро на возвращение вундеркинда, который успешно выступает за «Райо Вальекано».

Хоселу. «Мадрид» еще в начале лета объявил о подписании 33-летнего форварда «Эспаньола». Кстати, это еще одно возвращение – испанец выступал за «Реал» 10 лет назад.

Арда Гюлер. За 17-летнего турецкого атакующего полузащитника «Реал» заплатил 20 млн евро и подписал контракт на шесть лет.

Кепа Аррисабалага. Вратарь приехал в «Мадрид» на правах аренды, пока восстанавливается Тибо Куртуа.

Ушли

Карим Бензема. Француз поехал в Саудовскую Аравию, получив выгодное предложение.

Марко Асенсио. Испанец не продлил контракт и отправился к Мбаппе.

Эден Азар. «Реал» расторгнул с ним контракт, до истечения которого оставался один год.

Мариано Диас. Нападающий также покинул клуб по истечении контракта.

Хесус Вальехо. Защитник перешел в «Гранаду» на правах аренды.

Рейнир. Перспективный бразильский полузащитник перешел в «Фрозиноне» на правах аренды на один сезон.

Альваро Одриосола. «Сосьедад» подписал испанца в последние часы трансферного окна, «Реал» получит за игрока 1,5 млн евро и еще 1,5 млн в качестве бонусов.

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan_krylov
Хватит Рейнира называть «перспективным бразильским полузащитником»
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dan Kennedy
Ответ инна витенберг
Рано считать Белингема отличным трансфером Вспомнить надо Бейла и Азара которые были более талантливы Чем он
Так Гарет Бэйл был отличным трансфером, он только через несколько лет начал хандрить. А Азар сходу провалился. Джуд пока смотрится именно как отличный трансфер.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ten Hag
Беллингем - отличный трансфер
Как с Кроосом в свое время
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Чеботарев
Ответ Комиссар Жабер
По сути потери только Бензема, и то он уже в прошлом сезоне начал сдавать, так что не такая уж и потеря
в прошлом сезоне анчелоти всю команду загнал. и если для тебя уход Карима это не потеря,тогда больше и говорить нечего
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Если бы подписали Кейна, это была бы самая крутая трансферная компания со времён 2009 года. Но увы, без форварда тяжко будет. А так, да. Главное что избавились от балласта и подписали почти всех молодых и талантливых.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Killer_na_belom_barse$
Ответ Геннадий Чеботарев
в прошлом сезоне анчелоти всю команду загнал. и если для тебя уход Карима это не потеря,тогда больше и говорить нечего
ему замену надо было ещё несколько лет назад брать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sabit Mamedov
Ответ Виталий Александров
предполагалось что заменой станет Мбаппе, а тут вон оно как.. надо было Холланда забирать, но чего уж теперь
странно, что все считают Мбаппе заменой Бензема. Сам черепашка то не любит на позиции центрфорварда играть. Жаль, что упустили Кейна, не подписали Осимхена.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dan Kennedy
Ответ Сергей Добрынин
Ничего у Азара сразу не пошло по одному месту . Выходил играл , да не блестал, но и бездарным не был . А потом травмы , бургеры , ну и.т.д . А у Джуда пока только 3 официальных игры , и как бы он их не отыграл , это далеко далеко ещё ни о чем не говорит . Вот и говорю , будем посмотреть
Ну ты будешь, а я уже смотрю и восхищаюсь результатами Джуда. Каждому своё.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dan Kennedy
Ответ Сергей Добрынин
Так и я об этом , была и огромная вероятность того что Азар просто фантастический трансфер . Как говорится "Знал бы где упаду , бросил бы подушку"
Ну с каждым сыгранным матчем Джуда это самая вероятность оправдывается.

А у Азара все пошло по одному месту сразу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Смирнов
трансфера..... все, приехали, занавес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хушнудбек
Кто-нибудь знает, где Мариано? Он запомнился своей прической
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SAKE01
Мне кажется Барселона собирал более боевой состав из свободных агентов и аренды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strawberry Dictator
Ответ ivan_krylov
Хватит Рейнира называть «перспективным бразильским полузащитником»
Согласен, «бесперспективный бразильский полунападающий» лучше емк подходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Рзянин
Перес, старый бродяга, что-то знает)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Александров
Ответ Killer_na_belom_barse$
ему замену надо было ещё несколько лет назад брать
предполагалось что заменой станет Мбаппе, а тут вон оно как.. надо было Холланда забирать, но чего уж теперь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Petr Tcoi
Ответ Sabit Mamedov
странно, что все считают Мбаппе заменой Бензема. Сам черепашка то не любит на позиции центрфорварда играть. Жаль, что упустили Кейна, не подписали Осимхена.
Кейн тоже не молодой. Надо было бы сразу уже ему искажать замену
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Капалкин
реал молодцы что пытаютя опиратся на молодёжь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dan Kennedy
Ответ Сергей Добрынин
Ключевое слово (пока) , время покажет
Ну понятно что может произойти всякое, но вероятность того, что Джуд отличный трасфер - очень велика.

Здесь и сейчас он именно отличный трансфер, тащит клуб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Добрынин
Ответ Dan Kennedy
Ну понятно что может произойти всякое, но вероятность того, что Джуд отличный трасфер - очень велика. Здесь и сейчас он именно отличный трансфер, тащит клуб.
Так и я об этом , была и огромная вероятность того что Азар просто фантастический трансфер . Как говорится "Знал бы где упаду , бросил бы подушку"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий