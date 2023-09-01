24 комментария

Мбаппе... снова нет.

Завершилась очередная трансферная кампания. Вот все сделки, которые удалось провернуть «Реалу» этим летом.

Пришли

Джуд Беллингем. Именно здесь «Реал» потратил больше всего денег, выложив 103 млн евро за английского полузащитника.

Браим Диас. Мадридцы вернули своего нападающего после двух лет в «Милане». Кроме того, они продлили его контракт на четыре года.

Фран Гарсия. «Реал» также потратили 5 млн евро на возвращение вундеркинда, который успешно выступает за «Райо Вальекано».

Хоселу. «Мадрид» еще в начале лета объявил о подписании 33-летнего форварда «Эспаньола». Кстати, это еще одно возвращение – испанец выступал за «Реал» 10 лет назад.

Арда Гюлер. За 17-летнего турецкого атакующего полузащитника «Реал» заплатил 20 млн евро и подписал контракт на шесть лет.

Кепа Аррисабалага. Вратарь приехал в «Мадрид» на правах аренды, пока восстанавливается Тибо Куртуа.

Ушли

Карим Бензема. Француз поехал в Саудовскую Аравию, получив выгодное предложение.

Марко Асенсио. Испанец не продлил контракт и отправился к Мбаппе.

Эден Азар. «Реал» расторгнул с ним контракт, до истечения которого оставался один год.

Мариано Диас. Нападающий также покинул клуб по истечении контракта.

Хесус Вальехо. Защитник перешел в «Гранаду» на правах аренды.

Рейнир. Перспективный бразильский полузащитник перешел в «Фрозиноне» на правах аренды на один сезон.

Альваро Одриосола. «Сосьедад» подписал испанца в последние часы трансферного окна, «Реал» получит за игрока 1,5 млн евро и еще 1,5 млн в качестве бонусов.