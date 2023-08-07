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Антонио Рюдигер: «Если расисты оскорбляют Винисиуса, то они автоматически оскорбляют и меня»

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В интервью GQ Антонио Рюдигер поднял важный вопрос расизма в футболе и поделился планами на предстоящий сезон.

О расизме

 «Если вы спросите меня, становился ли я жертвой расизма в Испании, то я отвечу – нет. Было некоторое недопонимание в Кадисе, но никто не называл меня «обезьяной», «черномазым» и прочими оскорбительными именами. Страдает ли от оскорблений Винисиус? Безусловно. Когда расисты оскорбляют его, то они автоматически оскорбляют и меня. Это проблема не только Испании, такое происходит во многих странах. Расизм – это недостаток образования. Я всегда это говорил. Важно добавить, что есть испанцы, а есть идиоты. Потому что многие испанцы осуждают расизм. Расисты в меньшинстве в этой стране, но с ними нужно бороться. Как это делать? Их детям в школах должны объяснить, что все люди равны».

О целях на сезон

«Я не чувствую, что выиграл все, что можно. Одна из главных целей – выиграть Лигу чемпионов с «Мадридом». Если команда не выигрывает в турнире, то это считается провалом. Мне 30 лет, я в расцвете сил, поэтому жажду трофеев».

6 комментариев

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Черные в Америке тоже те еще расисты, но их расизм никто даже пальцем не трогает....
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Как он кушал Хохланда😋
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Говоришь на меня - переводишь на себя
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Никто не оскорбляет винисиуса из-за цвета кожи. Это очередная Ишмухамет что бы отвлечь внимание от чего то более значимого. Есть очень хорошая вещь, которой не пользуются большинство людей - сравнение. Сравнить его и того же Рюдигера. Почему рюдигер никто не оскорбляет? Он не такой черный? Значит проблема непосредственно в Винисиусе. Да, фанатам клуба трудно обвинить своего игрока, потому что фанат - не адекватен. Но факт остается фактом, Винисиус не умеет себя вести и по этому его освистывают. Допустим играетпротив Зенита в Питере, танцует как обезьяна, ныряет, постоянно жалуется на судей. Как бы на это смотрели бы фанаты Зенита?
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Ответ Мальчик Весёлый
Как он кушал Хохланда😋
А что толку? В Манчестере не почувствовали его
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