В интервью GQ Антонио Рюдигер поднял важный вопрос расизма в футболе и поделился планами на предстоящий сезон.

О расизме

«Если вы спросите меня, становился ли я жертвой расизма в Испании, то я отвечу – нет. Было некоторое недопонимание в Кадисе, но никто не называл меня «обезьяной», «черномазым» и прочими оскорбительными именами. Страдает ли от оскорблений Винисиус? Безусловно. Когда расисты оскорбляют его, то они автоматически оскорбляют и меня. Это проблема не только Испании, такое происходит во многих странах. Расизм – это недостаток образования. Я всегда это говорил. Важно добавить, что есть испанцы, а есть идиоты. Потому что многие испанцы осуждают расизм. Расисты в меньшинстве в этой стране, но с ними нужно бороться. Как это делать? Их детям в школах должны объяснить, что все люди равны».

О целях на сезон

«Я не чувствую, что выиграл все, что можно. Одна из главных целей – выиграть Лигу чемпионов с «Мадридом». Если команда не выигрывает в турнире, то это считается провалом. Мне 30 лет, я в расцвете сил, поэтому жажду трофеев».