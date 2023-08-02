😱 «Это нужно исправить». Анчелотти оценил предсезонную подготовку «Реала» в 6/10. Настораживает
Общаясь с журналистами, после поражения в товарищеском матче с «Ювентусом», Карло Анчелотти вынес вердикт по предсезонной подготовке «Реала».
«Я бы оценил ее в шесть баллов из десяти. Но знаете, я не волнуюсь. В целом, мы много создавали. Мы контролировали игру в четырех товарищеских матчах. Меня больше беспокоит игра в обороне.
Мы не привыкли к такой слабой защите. Оборонительный аспект нуждается в улучшении, мы пропустили много голов. Отсутствовал баланс, и это нужно исправить.
Это простая проблема, которую легко решить. Немного опустим оборонительный блок, это должно помочь», - заявил Анчелотти.
Действительно, оборонительные проблемы «Реала» очевидны. Королевский клуб этим летом пропускает в среднем по два мяча за игру, что не может не настораживать.
Сливочные по-прежнему ищут правого защитника и, похоже, поиски стоит усилить.
Ну, ничего, Мадрид всегда предсезонку проводит так себе, надеюсь сезон будет более красивым для Реала✨
Вини Родриго Феде
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Б.Диас
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Одри Рюди Начо Васкес
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