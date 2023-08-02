Общаясь с журналистами, после поражения в товарищеском матче с «Ювентусом», Карло Анчелотти вынес вердикт по предсезонной подготовке «Реала».

«Я бы оценил ее в шесть баллов из десяти. Но знаете, я не волнуюсь. В целом, мы много создавали. Мы контролировали игру в четырех товарищеских матчах. Меня больше беспокоит игра в обороне.

Мы не привыкли к такой слабой защите. Оборонительный аспект нуждается в улучшении, мы пропустили много голов. Отсутствовал баланс, и это нужно исправить.

Это простая проблема, которую легко решить. Немного опустим оборонительный блок, это должно помочь», - заявил Анчелотти.

Действительно, оборонительные проблемы «Реала» очевидны. Королевский клуб этим летом пропускает в среднем по два мяча за игру, что не может не настораживать.

Сливочные по-прежнему ищут правого защитника и, похоже, поиски стоит усилить.