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😱 «Это нужно исправить». Анчелотти оценил предсезонную подготовку «Реала» в 6/10. Настораживает

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Общаясь с журналистами, после поражения в товарищеском матче с «Ювентусом», Карло Анчелотти вынес вердикт по предсезонной подготовке «Реала».

«Я бы оценил ее в шесть баллов из десяти. Но знаете, я не волнуюсь. В целом, мы много создавали. Мы контролировали игру в четырех товарищеских матчах. Меня больше беспокоит игра в обороне.

Мы не привыкли к такой слабой защите. Оборонительный аспект нуждается в улучшении, мы пропустили много голов. Отсутствовал баланс, и это нужно исправить.

Это простая проблема, которую легко решить. Немного опустим оборонительный блок, это должно помочь», - заявил Анчелотти.

Действительно, оборонительные проблемы «Реала» очевидны. Королевский клуб этим летом пропускает в среднем по два мяча за игру, что не может не настораживать.

Сливочные по-прежнему ищут правого защитника и, похоже, поиски стоит усилить.

5 комментариев

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Больше всего не нравится, что Мадрид пропускает на последних минутах..что в матче с Барселоной, что сегодня - это прям раздражает:/

Ну, ничего, Мадрид всегда предсезонку проводит так себе, надеюсь сезон будет более красивым для Реала✨
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да какой там защитник, у дедули один Мбаппе на уме
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Чтобы это исправить нужно чтобы два старпера ушли из Реала
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Надо менять тактику, схему игры на 4-3-3
Вини Родриго Феде
Кама Тчуа Джуд
Фран Алаба Мили Дани
Куртуа

А.Родригес Хоселу
Б.Диас
Н.Пас Кроос Модрич
Одри Рюди Начо Васкес
Лунин
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Ответ Илья Белкин
да какой там защитник, у дедули один Мбаппе на уме
У Мадрида всегда была слабая защита у них нападение лучше было им центр форвард нужен
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