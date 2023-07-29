Технология, проверенная временем.

Сегодня в Техасе «Барселона» в товарищеском матче обыграла «Мадрид» со счетом 3:0. Голы забивали Усман Дембеле, Фермин Лопес и Ферран Торрес. Игра получилась довольно грязной, так как игроки постоянно грубили друг другу и стычки чуть было не перерастали в драки. К примеру, Антонио Рюдигер, который был на скамейке запасных, настолько завелся, что удалился.

Такой накал страстей нормален для класико. Вот чего точно не ожидаешь от таких клубов, как «Барса» и «Реал», так это проблем с экипировкой.

Уже к концу первого тайма белоснежные джерси «Мадрида» выглядели так, будто бы повстречались с какими-то зелеными токсичными отходами от производства. Они не были похожи на обычные пятна, которые остаются на майках после контакта с травой.

Они стали такими из-за контакта с газоном, но есть один нюанс: перед игрой работники стадиона покрасили траву специальным составом. Все дело в том, что в Арлингтоне стоит невероятная жара, а дневная температура превысила 40 градусов.

Ни один газон не выдержит такого нагрева и в результате действия солнца трава в некоторых местах стала сильно коричневой. Для лучшего внешнего вида во время телетрансляции такие области покрасили зеленым.

С подобной ситуацией уже сталкивались на чемпионате мира в Катаре. Тогда «пострадавшими» оказались игроки сборной Англии.