Джуд Беллингем наконец-то дебютировал за мадридский «Реал». 20-летний полузащитник отыграл 64 минуты в матче с «Миланом» (3:2) в Лос-Анджелесе.

Как и ожидалось, после матча в адрес Беллингема посыпались комплименты, но давайте сделаем небольшой статистический обзор того, как проявил себя дорогой полузащитник.

Беллингем казался идеальным игроком для «Реала» благодаря умному перемещению. Он делал проходы и создавал пространство для партнеров. Правда, голевым моментом он не отметился.

Англичанин коснулся мяча 57 раз и набрал точность передач 87%. За всю игру он потерял 7 раз. Его дриблинг также был весьма впечатляющим: он успешно выполнил четыре из пяти попыток дриблинга.

Беллингем сделал 2 передачи под удар в игре, а также три длинных передачи.

Играя на острие ромбовидной схемы 4-4-2, Беллингем успевал отходить назад и отрабатывать в защите: он сделал один блок и один перехват.

Вот тепловая карта Беллингема за игру. Видно, что он был везде на поле:

«Беллингем – это совершенный игрок. Он обладает исключительными качествами и умеет использовать пространство», – сказал Анчелотти после игры.