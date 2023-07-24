Анчелотти оценил дебют Беллингема в «Реале», подчеркнув его лучшую позицию на поле.

«Лучшая позиция Джуда - десятка. Благодаря его умениям играть без мяча и заходить в штрафную, он является идеальным вариантом для этой роли.

Беллингем уже состоявшийся футболист. У него есть экстраординарные качества и умения использовать пространство», - заявил Карло Анчелотти.

Джуд Беллингем уже дебютировал в этой роли в товарищеском матче с «Миланом». Англичанин действовал позади Хоселу и был в связке с Браимом Диасом, действовавшим ближе к правому краю.

Английский полузащитник великолепно выглядел в контратаках. Портал Sofascore оценил его выступление в 7,3 балла.