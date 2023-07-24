«Это уже состоявшийся футболист». Анчелотти в восторге от Беллингема и знает, как его использовать
Анчелотти оценил дебют Беллингема в «Реале», подчеркнув его лучшую позицию на поле.
«Лучшая позиция Джуда - десятка. Благодаря его умениям играть без мяча и заходить в штрафную, он является идеальным вариантом для этой роли.
Беллингем уже состоявшийся футболист. У него есть экстраординарные качества и умения использовать пространство», - заявил Карло Анчелотти.
Джуд Беллингем уже дебютировал в этой роли в товарищеском матче с «Миланом». Англичанин действовал позади Хоселу и был в связке с Браимом Диасом, действовавшим ближе к правому краю.
Английский полузащитник великолепно выглядел в контратаках. Портал Sofascore оценил его выступление в 7,3 балла.
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