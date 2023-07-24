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«Это уже состоявшийся футболист». Анчелотти в восторге от Беллингема и знает, как его использовать

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Анчелотти оценил дебют Беллингема в «Реале», подчеркнув его лучшую позицию на поле.

«Лучшая позиция Джуда - десятка. Благодаря его умениям играть без мяча и заходить в штрафную, он является идеальным вариантом для этой роли.

Беллингем уже состоявшийся футболист. У него есть экстраординарные качества и умения использовать пространство», - заявил Карло Анчелотти.

Джуд Беллингем уже дебютировал в этой роли в товарищеском матче с «Миланом». Англичанин действовал позади Хоселу и был в связке с Браимом Диасом, действовавшим ближе к правому краю.

Английский полузащитник великолепно выглядел в контратаках. Портал Sofascore оценил его выступление в 7,3 балла.

2 комментария

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corazón blanco
Мне сегодня он очень понравился, отлично взаимодействовал с партнерами, будто не первый матч играл, а такое ощущение, словно уже несколько лет находится в команде. Шикарно влился и в коллектив и в игру.
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Артём Поддубный
Очень зрело играет парнишка для своего возраста. Такое ощущение что уже лет 5 на высочайшем уровне провёл.
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