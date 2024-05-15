Анчелотти хочет, чтобы «ЗМ» взял не Винисиус или Беллингем. Но у него не так много шансов

«Я бы хотел, чтобы Кроос выиграл «Золотой мяч», но не думаю, что это произойдет», – сказал Карло Анчелотти.

«Но, возможно, если он выиграет Лигу чемпионов и Евро, то почему бы и нет?» – добавил он.

Винисиус и Джуд Беллингем – главные претенденты на «ЗМ»-2024. Тони Кроос, скорее всего, будет в финальной десятке, но попасть в топ-3 игроку с такой ролью будет нереально трудно.

Однако триумф на Евро значительно повысит шансы. Его возвращение в сборную стало большой новостью для всего футбольного мира – если оно приведет Германию к домашнему чемпионству, это будет сенсацией.

В этом сезоне Тони Кроос забил один мяч и отдал девять результативных передач за мадридский «Реал».