Говорит Мадрид
Блог

Два игрока «Реала» тренируются вне группы перед товарищеским матчем с «Миланом», включая новичка

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

В четверг игроки «Реала» вылетели в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить предсезонную подготовку.

Лос-Бланкос проведут несколько матчей в стране в преддверии начала кампании Ла Лиги в августе. Подопечные Анчелотти встретятся с «Миланом» на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене 24 июля.

Арда Гюлер и Альваро Одриосола не тренируются с группой перед игрой. 

В то время как испанский защитник не тренируется с командой, так как не хочет рисковать травмой перед трансфером, турецкая звезда испытывает некоторый мышечный дискомфорт.

Впрочем, беспокоиться не о чем. Только высокая интенсивность тренировок, к которой он еще не совсем привык, вызывает у него дискомфорт.

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
мышечный дискомфорт это мышечная микротравмы. и беспокоится не о чем,сказал анчелоти Себальосу,перед тем как Дани вылетел на полтора месяца.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий