В четверг игроки «Реала» вылетели в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить предсезонную подготовку.

Лос-Бланкос проведут несколько матчей в стране в преддверии начала кампании Ла Лиги в августе. Подопечные Анчелотти встретятся с «Миланом» на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене 24 июля.

Арда Гюлер и Альваро Одриосола не тренируются с группой перед игрой.

В то время как испанский защитник не тренируется с командой, так как не хочет рисковать травмой перед трансфером, турецкая звезда испытывает некоторый мышечный дискомфорт.

Впрочем, беспокоиться не о чем. Только высокая интенсивность тренировок, к которой он еще не совсем привык, вызывает у него дискомфорт.