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«Сделает ли это Анчелотти?»: фанат объясняет, почему сохранение Модрича может быть дорогостоящей ошибкой

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«Я должен быть очень честным. Я думаю, что подписание Модрича на продление с шестью полузащитниками и с Анчелотти в качестве вашего тренера — это ошибка», — написал в Твиттере болельщик «Реала» Лукас Наваретте.

«Даст ли Карло молодым игрокам равные шансы в больших матчах или он продолжит доверять Модричу и Кроосу?

Нельзя, чтобы Модрич и Кроос играли в старте вместо Камавинги, Беллингема, Вальверде и Тчуамени в первом Класико в сезоне", - заключает он.

Это вполне справедливое замечание. В прошлом сезоне мы обычно видели, как Тони Кроос и Лука Модрич начинали в старте самые важные игры за «Реал». Иногда их опыт не приносил пользы, особенно в матчах Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

3 комментария

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войд
Что значит даст ли шансы Анчелоти молодым?
В следующем сезоне в старте должны играть исключительно молодые игроки,а Модрич и Кроос выходить только на замену
Если же итальянец продолжит пихать в состав стариков,то этого тренера нужно гнать из клуба вместе с президентом
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Emilpers88
Что за ересь, если Модрич будет в форме хотя бы на 70%, то он в свои 38 любого посадит на банку
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Emilpers88
Что за ересь, если Модрич будет в форме хотя бы на 70%, то он в свои 38 любого посадит на банку
+1
-1
0
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