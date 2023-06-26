«Я должен быть очень честным. Я думаю, что подписание Модрича на продление с шестью полузащитниками и с Анчелотти в качестве вашего тренера — это ошибка», — написал в Твиттере болельщик «Реала» Лукас Наваретте.

«Даст ли Карло молодым игрокам равные шансы в больших матчах или он продолжит доверять Модричу и Кроосу?

Нельзя, чтобы Модрич и Кроос играли в старте вместо Камавинги, Беллингема, Вальверде и Тчуамени в первом Класико в сезоне", - заключает он.

Это вполне справедливое замечание. В прошлом сезоне мы обычно видели, как Тони Кроос и Лука Модрич начинали в старте самые важные игры за «Реал». Иногда их опыт не приносил пользы, особенно в матчах Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».