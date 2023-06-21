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«Реал» может впервые в истории начать сезон без легендарного номера – его берегут для одного игрока

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Впервые в истории «Реал Мадрид» начнет сезон без игрока, носящего майку с номером 9.

Однако, как говорят, «Реал» приберегает этот номер для Килиана Мбаппе. По данным Marca, Флорентино Перес считает его особенным игроком.

Источники сообщают, что «Мадрид» еще не отказался от идеи подписать Мбаппе этим летом, несмотря на то, что игрок заявлял, что не собирается покидать «ПСЖ».

The Athletic сообщает, что мать Мбаппе в настоящее время ведет переговоры с «ПСЖ» после того, как игрок шокировал их письмом, в котором заявил о нежелании продлевать контракт, который заканчивается в 2024 году.

Если «ПСЖ» не сможет найти решение, они могут продать Мбаппе и этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.

PSG : célébration hommage et interview complice... entre Kylian Mbappé et Thierry Henry, c'est l'amour fou - Le Parisien

8 комментариев

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Максим Новиков
Три всадника апокалипсиса: мать Мбаппе, мать Рабьо и отец Неймара.
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Jakhongir Mirzo Abdumalikov (Jaha)
Ответ Максим Новиков
Три всадника апокалипсиса: мать Мбаппе, мать Рабьо и отец Неймара.
Жена Икарди
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0
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SAKE01
Самый пугающие этом посте: Мать Мбаппе ведёт переговоры с ПСЖ.
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Андрей Захаров
Я не понимаю, Мбаппе же говорил, что его любимая позиция - левый вингер, а центрфорвардом ему не очень комфортно быть. У Реала уже есть Винисиус на позиции левого вингера. Будут ставить Мбаппе наконечником, или на замену Винисиусу?
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Низом Хурсанов
Ответ Максим Новиков
Три всадника апокалипсиса: мать Мбаппе, мать Рабьо и отец Неймара.
Рычаг Барсы
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Геннадий Чеботарев
Ответ SAKE01
Самый пугающие этом посте: Мать Мбаппе ведёт переговоры с ПСЖ.
и что в этом такого? у Рамоса агент его брат. у холанда отец. в чем проблема?
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UnforgivenX2
Ответ Андрей Захаров
Я не понимаю, Мбаппе же говорил, что его любимая позиция - левый вингер, а центрфорвардом ему не очень комфортно быть. У Реала уже есть Винисиус на позиции левого вингера. Будут ставить Мбаппе наконечником, или на замену Винисиусу?
Алаба тоже говорил, что уходит из Бавки, чтобы не играть в защите :). это всё фуфел и жуж. у Перца будет играть там, где скажут
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