8 комментариев

Впервые в истории «Реал Мадрид» начнет сезон без игрока, носящего майку с номером 9.

Однако, как говорят, «Реал» приберегает этот номер для Килиана Мбаппе. По данным Marca, Флорентино Перес считает его особенным игроком.

Источники сообщают, что «Мадрид» еще не отказался от идеи подписать Мбаппе этим летом, несмотря на то, что игрок заявлял, что не собирается покидать «ПСЖ».

The Athletic сообщает, что мать Мбаппе в настоящее время ведет переговоры с «ПСЖ» после того, как игрок шокировал их письмом, в котором заявил о нежелании продлевать контракт, который заканчивается в 2024 году.

Если «ПСЖ» не сможет найти решение, они могут продать Мбаппе и этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.