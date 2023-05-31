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Стали известны невероятные условия контракта Бензема с Саудовской Аравией: Карим может сам выбрать, за какой клуб будет играть😱😱😱

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Деньгами тоже не обидят.

Контракт Карима Бензема с «Реалом», истекающий в июне, должен быть продлен автоматически после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года, но официально о продлении соглашения не было объявлено.

Саудовская Аравия же, по информации El Mundo предлагает просто фантастические условия французу - контракт на 2 сезона с зарплатой 100 миллионов евро в год, все маркетинговые права остаются у самого Бензема, любая личная резиденция будет оплачена в рамках контракта и главное - Карим может сам решить, в каком из клубов он хочет играть!

Косвенным подтверждением скорого ухода француза стал и тот факт, что личный тренер Бензема во вторник отрепостил пост со ловами «Спасибо за все, Карим!»

3 комментария

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adimsonekat
Заслужил. Теперь можно и на хлеб с майонезом заработать.
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antonio_brasil
вот к кому вопросов нет никаких, видно, как он устал играть по 60 матчей почти без замен, пусть отдохнет, заработает бабок, может еще и вернется!!! дай Бог ему уехать. Для Реала он навсегда будет легендой!!!
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Ummash
Карим легенда Реала
Он останется в сердцах всех болельщиков и у руководства Реала теперь можно ему заработать на пенсию и показать и учит свое мастерство молодым ребятам в Саудовской Аравии
Удачи тебе Карим
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