Стали известны невероятные условия контракта Бензема с Саудовской Аравией: Карим может сам выбрать, за какой клуб будет играть😱😱😱
Деньгами тоже не обидят.
Контракт Карима Бензема с «Реалом», истекающий в июне, должен быть продлен автоматически после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года, но официально о продлении соглашения не было объявлено.
Саудовская Аравия же, по информации El Mundo предлагает просто фантастические условия французу - контракт на 2 сезона с зарплатой 100 миллионов евро в год, все маркетинговые права остаются у самого Бензема, любая личная резиденция будет оплачена в рамках контракта и главное - Карим может сам решить, в каком из клубов он хочет играть!
Косвенным подтверждением скорого ухода француза стал и тот факт, что личный тренер Бензема во вторник отрепостил пост со ловами «Спасибо за все, Карим!»
Он останется в сердцах всех болельщиков и у руководства Реала теперь можно ему заработать на пенсию и показать и учит свое мастерство молодым ребятам в Саудовской Аравии
Удачи тебе Карим