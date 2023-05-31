Деньгами тоже не обидят.

Контракт Карима Бензема с «Реалом», истекающий в июне, должен быть продлен автоматически после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года, но официально о продлении соглашения не было объявлено.

Саудовская Аравия же, по информации El Mundo предлагает просто фантастические условия французу - контракт на 2 сезона с зарплатой 100 миллионов евро в год, все маркетинговые права остаются у самого Бензема, любая личная резиденция будет оплачена в рамках контракта и главное - Карим может сам решить, в каком из клубов он хочет играть!

Косвенным подтверждением скорого ухода француза стал и тот факт, что личный тренер Бензема во вторник отрепостил пост со ловами «Спасибо за все, Карим!»