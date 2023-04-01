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Без Рюдигера 🚨 Заявка «Мадрида» на матч с «Вальядолидом»

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Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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«Реал Мадрид» опубликовал заявку на сегодняшний матч с «Вальядолидом» на «Бернабеу». Неприятным сюрпризом стало отсутствие Антонио Рюдигера, который повредил левое колено и ощущает дискомфорт.

Пока прогнозы делать сложно, немецкий защитник пройдет медицинское обследование в понедельник, но есть риск, что он не успеет восстановиться к ответному класико в Кубке Короля 5 апреля.

Ферлан Менди и Мариано травмированы, Начо отбывает дисквалификацию – все трое пропускают сегодняшний матч.

Вот заявка Карло Анчелотти на игру:

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