«Реал Мадрид» опубликовал заявку на сегодняшний матч с «Вальядолидом» на «Бернабеу». Неприятным сюрпризом стало отсутствие Антонио Рюдигера, который повредил левое колено и ощущает дискомфорт.

Пока прогнозы делать сложно, немецкий защитник пройдет медицинское обследование в понедельник, но есть риск, что он не успеет восстановиться к ответному класико в Кубке Короля 5 апреля.

Ферлан Менди и Мариано травмированы, Начо отбывает дисквалификацию – все трое пропускают сегодняшний матч.

Вот заявка Карло Анчелотти на игру: