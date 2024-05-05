«Думал, сезон для меня окончен»: Курта поделился эмоциями от возвращения на поле

Тибо Куртуа наконец вернулся на поле. После почти года, проведенного в лазарете из-за разрыва «крестов» и травмы мениска, бельгиец вышел на матч против «Кадиса».

Эта победная для «Мадрида» встреча принесла «королевскому клубу» очередной титул.

В беседе с пресс-службой «Мадрида» Тибо поделился эмоциями от своего долгожданного возращения:

«Это был очень приятный день для возвращения. Я рад, что смог принять участие в матче и снова почувствовать себя вратарем после столь долгого перерыва. Победа радует, особенно без пропущенных мячей. Я весь сезон боролся за это. Снова почувствовать себя игроком «Реала» очень приятно, особенно учитывая то тепло, которое болельщики проявили ко мне сегодня. Я всегда буду им благодарен.

Я много раз представлял себе этот день [возвращения]. Сначала я думал, что сезон для меня окончен. Я не знал, смогу ли сыграть еще в этом сезоне, но все же я здесь на случай, если понадоблюсь, чтобы помочь команде.

Мы в «Мадриде» друзья. Объятия или слова всегда очень помогают, потому что часто тренируешься в одиночестве. Мы с Милитао провели много дней наедине. Даже если вы находитесь в одном зале, вы ведете свою собственную борьбу, а это совсем другое. Видеть его на поле и играть с ним тоже много значит для меня. Большое спасибо Давиде, моему физиотерапевту, и Джузеппе, которые проделали огромную работу, чтобы я был здесь сегодня. Я буду благодарен им вечно».

Впереди у «Мадрида» ответная встреча с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Перед игрой с «Кадисом» Анчелотти заявил, что в матче с мюнхенцами ворота «Реала» будет защищать Андрей Лунин.

Поздравляем Тибо с возвращением в строй!