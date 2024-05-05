🎥 Анчелотти зажигает с молодежью. Тренер весело радовался победе в Ла Лиге вместе с игроками «Мадрида»

«Мадрид» стал чемпионом Испании за четыре тура до завершения Ла Лиги. «Королевский клуб» обыграл «Кадис» в 34-м туре, поражение «Барсы» в параллельном матче позволило «сливочным» досрочно оформить чемпионство.

Игра «Реала» стартовала раньше встречи «Жироны» и «блауграны». Подопечные Анчелотти после своего матча остались на «Бернабеу», дожидаясь завершения игры в Каталонии. Родриго даже следил за ходом встречи.

Когда стало ясно, что «Реал» завоевал 36-й титул в клубной истории, все, разумеется, пустились праздновать. Анчелотти не отставал от своих подопечных. Оцените!

Папа Карло заслужил минутку радости. Итальянец завоевал 12-й трофей с «Реалом», это 28-й титул в его тренерской карьере. Анчелотти обошел Зидана по количеству трофеев с «королевским клубом», лишь Мигель Муньос брал больше титулов с «Мадридом» – 14.

Но расслабляться рано. Впереди у команды важный матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. «Утром у нас тренировка», – ответил итальянец на вопрос журналиста о том, будут ли «сливочные» отмечать чемпионство.

Праздник, конечно, будет, но после игры с Рекордмайстером. Празднование 36-го титула «Мадрида» состоится 12 мая.

Как вам заряд бодрости от Анчелотти?