В «Реале» обеспокоены формой Модрича. А его контракт заканчивается этим летом

Не хочется в это верить.

Лука Модрич уже больше 10 лет успешно выступает за «Реал», он уже стал настоящей легендой клуба. В 37 лет он до сих пор является ключевым игроком стартового состава и любимцем всех болельщиков.

Однако есть вероятность, что скоро эта история подойдет к концу. Испанское издание Relevo сообщает, что «Реал Мадрид» испытывает некоторые опасения по поводу формы Луки Модрича. После возвращения с чемпионата мира уровень хорвата вызывает сомнения у руководства.

В клубе не уверены, стоит ли предлагать полузащитнику новый контракт. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

После чемпионата мира Модрич сыграл в 6 матчах за «Лос Бланкос», в 3 из них он вышел в стартовом составе. Он оформил 1 результативную передачу.