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В «Реале» обеспокоены формой Модрича. А его контракт заканчивается этим летом

Лука Модрич Лука Модрич
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Не хочется в это верить.

Лука Модрич уже больше 10 лет успешно выступает за «Реал», он уже стал настоящей легендой клуба. В 37 лет он до сих пор является ключевым игроком стартового состава и любимцем всех болельщиков.

Однако есть вероятность, что скоро эта история подойдет к концу. Испанское издание Relevo сообщает, что «Реал Мадрид» испытывает некоторые опасения по поводу формы Луки Модрича. После возвращения с чемпионата мира уровень хорвата вызывает сомнения у руководства.

В клубе не уверены, стоит ли предлагать полузащитнику новый контракт. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

После чемпионата мира Модрич сыграл в 6 матчах за «Лос Бланкос», в 3 из них он вышел в стартовом составе. Он оформил 1 результативную передачу.

8 комментариев

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Max Payne
Я лично совсем не обеспооен его формой
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Evilgenius-Of Bulletboy
Класс то есть, а вот если физически не тянет, могут не продлить.
Посмотиим.
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DDii
Вот я деревня всегда думал что он Модрич
0
0
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Killer_na_belom_barse$
Аннушка, может это вы лично только обеспокоены формой Модрича? Дайте пожалуйста ссылку на официальную информацию, кто лично обеспокоен его формой? Зачем публиковать такие новости ??
+3
0
+3
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max mystique
Модрич в Модриде
+4
0
+4
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fellx
Модридский Реал
+5
-1
+4
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Руся Окс
формой модрида
+1
-1
0
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Никита Карпасов
Модрида
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-1
0
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