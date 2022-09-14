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«Мадриду» придется отстаивать честь Ла Лиги в матче с «Лейпцигом» после поражений «Атлетико» и «Барсы»

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Испанским командам не очень повезло во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и всему виной представители Бундеслиги: «Бавария» и «Байер» вчера обыграли «Барселону» и «Атлетико» со счетом 2-0. 

Сегодня вечером болельщиков ждет еще одна испано-немецкая дуэль: «Реал Мадрид» сойдется с «Лейпцигом» и постарается поддержать товарищей по Ла Лиге, победив противника-представителя чемпионата Германии.

Ла Лигу и Бундеслигу часто сравнивают: в последнее время представители немецкого чемпионата сделали качественный шаг вперед, достаточно вспомнить недавнюю победу «Айнтрахта» в Лиге Европы.

В Лиге чемпионов битву пока выигрывают немецкие клубы, но у испанцев еще есть возможность отыграться.

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