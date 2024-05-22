Весь мир сокрушается из-за решения Крооса завершить карьеру! Что делает Тони? Загорает и троллит весь твиттер

Он неподражаем.

Во вторник 34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после Евро-2024.

В составе мадридцев Тони четыре раза выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.

Хавбек пять раз выиграл Лигу чемпионов (один раз в составе «Баварии» и четыре – с «Реалом»), столько же раз становился обладателем Суперкубка Европы. Также у него шесть побед на клубном чемпионате мира.

Вскоре после публикации весь интернет начал вспоминать карьеру немца и сранивать его с великими, в том числе с Зинедином Зиданом. Что в этом время делал Тони? Загорал у поля.

И даже троллил весь твиттер сообщением «По крайней мере, я в тренде». На этот твит ярче всех отреагировал Лукас Васкес.

«Да пошел ты🖕», – написал хавбек «Реала» в ответ на реплику Крооса. Также Васкес высказался о решении Крооса в более серьезной форме.

«Как же ты меня обломал! Играть вместе с тобой – одна из огромнейших привилегий в моей карьере. Столько вместе пережили, столько всего достигли!

Дружище, ты легенда «Реала». Желаю тебе всего наилучшего. Вместе нам предстоит последний бой [финал ЛЧ]. Для меня было огромной честью играть с тобой. Спасибо. Мне будет сильно не хватать тебя, дружище», – написал Васкес.