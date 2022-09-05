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Тони Кроос: «Флорентино ни разу не думал продать меня»

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Тони Кроос Тони Кроос
Флорентино Перес Флорентино Перес
Футбол Футбол

Тони Кроос остается одним из ключевых игроков «Мадрида» Карло Анчелотти. Немецкий полузащитник в подкасте ОМR говорил о своей карьере, Флорентино Пересе и Суперлиге.

О переходе в «Мадрид»

«Перейти в «Реал Мадрид» - мое лучшее решение. Это серьезный шаг и в карьере, и в личной жизни – мне на тот момент было 24 года, у меня был сын и я не говорил по-испански».

«Я попал в величайший клуб в мире и должен был сразу же начать действовать: организовать свою личную жизнь и в то же время быть полностью заряженным на поле, как будто я в клубе уже 10 лет. Слава Богу, все получилось».

О Флорентино Пересе

«Я очень близок с Флорентино – это сердечный человек. С первого дня он показывал мне, как рад, что я присоединился к его клубу – достаточно необычно для руководителя такого масштаба».

«Я в «Мадриде» 8 лет и знаю, что за это время президент ни разу не думал продать меня. Я перешел в клуб за 25 млн евро, но позже на мне можно было заработать намного больше – он этого не сделал».

О будущем

«Я не хочу уходить: у меня отличные отношения с клубом, с президентом, командой и болельщиками».

О Суперлиге

«Никогда не противоречь президенту клуба, в котором играешь! Когда внимательно изучаешь идею турнира, то она кажется привлекательной. Думаю, что потребуется время, чтобы ее реализовать, но в итоге это будет сделано, хотя сложно сказать по срокам».

О превосходстве АПЛ

«Клубы АПЛ не смогли выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Стоимость прав на телетрансляции там существенно выше, но это не означает, что английские клубы всегда и во всем побеждают. Благо, не все футболисты смотрят в первую очередь на зарплату – нужно учитывать возможность профессионального роста и побед».

О Криштиану Роналду

«Он поднялся на вершину не потому, что его зовут Криштиану Роналду – он огромное количество времени уделял работе над собой. Криштиану – настоящий боец, только так можно достичь подобных результатов».

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