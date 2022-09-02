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Антонио Рюдигер готовится заново познакомиться с «Бернабеу»

Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Завтра Антонио Рюдигер впервые выйдет на «Сантьяго Бернабеу», как мадридист. Пять месяцев назад он пострадал от атмосферы на стадионе, когда играл за «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В матче с «Бетисом» его ждут полностью противоположные ощущения: трибуны будут поддерживать Руди и Тчуамени – новичков команды.

12 апреля Рюдигер был в основе «Челси» на «Бернабеу»: перед английским клубом была сложная задача – отыграться после поражения 1-3 на «Стемфорд Бридж». Им почти удалось это сделать: немец даже стал автором одного из мячей, точно пробив головой, но гости не выдержали натиска болельщиков Королевского клуба и их связи с командой. Гол Родриго свел трибуны с ума, в итоге игра перешла в дополнительное время, и команда Томаса Тухеля не смогла удержать свое преимущество.

Теперь, вернувшись на «Бернабеу», Антонио Рюдигер надеется пережить сильные эмоции, ощутив поддержку трибун.

Завтра Рюдигер и Тчуамени могут дебютировать на «Санятьго Бернабеу» - матч с «Бетисом» станет первым домашним для Королевского клуба в этом сезоне.

У Рюдигера есть все шансы выйти в основном составе. Он делал это уже дважды в четырех матчах «сливочных»: против «Альмерии» и «Эспаньола». Со старта сезона немецкий защитник сыграл 206 минут. Карло Анчелотти ценит Тони за многофункциональность: он может играть и в центре обороны, и на позиции латераля, неизменно помогая новой команде.

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