Хамес Родригес раскрыл неожиданную причину, по которой Перес заблокировал его переход в «Атлетико»

Еще в 2019 году Хамес Родригес вел переговоры о переходе из «Реала» в «Атлетико». В конце концов ничего не состоялось, и мы, наконец, узнали причину.

«Почти все было завершено, но после поражения от «Атлетико» со счетом 7:3 в предсезонке президент сказал мне, что я не могу уйти», — сказал Джеймс телеканалу El Chiringuito.

Колумбиец также объяснил, почему он был готов присоединиться к «Атлетико», несмотря на то, что они были нашими жестокими соперниками: «Я хотел быть ближе к своей семье в Испании».

Похоже, что "Реал" не хотел отпускать Родригеса в «Атлетико» после позорного поражения в предсезонке, чтобы избежать насмешек. Нападающий остался в «Реале» на сезон лишь для того, чтобы сыграть 14 матчей и забить один гол.