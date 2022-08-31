Винисиус круче Мбаппе и Холанда? Журналист Marca уверен, что да

Что касается эффективности, спору нет. Мадридиста генерирует больше футбола. Настоящий футбол – в Винисиусе, который несет на себе весь груз лучшей команды Европы.

Винисиус неудержим. Он не отступает, в какой бы форме не находился, на протяжении всего матча и создает вокруг себя много футбола. Винисиус сейчас важнее, решительнее и лучше, чем Мбаппе и Холанд.

Без Вини у «Мадрида» возникли бы проблемы с созданием атак и голевых моментов. Кроме того, вместе с Бензема он войдет в историю Королевского клуба как пара-победитель, как в свое время Хуанито-Сантильяна, Бутрагеньо-Уго Санчес или Рауль-Морьентес.

Винисиус на данный момент входит в тройку самых важных игроков в мире. Холанд еще должен доказать это в самой дорогой команде Европы, в «Манчестер Сити» Гвардиолы. Что касается Мбаппе, то Винисиус превосходит его. Невозможно сравнивать испанскую лигу с французской, которая очень слаба. В большинстве матчей трио нападающих «ПСЖ» играет пешком. Это очень нетребовательная лига в физическом плане. Когда Мбаппе будет играть в Испании или в английской Премьер-лиге, мы сможем сравнить, но не сейчас.

Винисиус заставляет замолчать тех многих, которые с момента его прихода не верили в него и, прежде всего, в его способность прибавить. Сейчас он является эталонным игроком и забивает решающие голы. Своей работой и усилиями он заслужил уважение мадридистов. Теперь он надеется, что его вознаградят улучшением контракта. На Чемпионате Мира в составе Бразилии Винисиус заявит о себе как о великой фигуре, которой он является. На данный момент все знают, что он более важен и имеет более решающее значение, чем Мбаппе и Холанд. Титулы, которые он завоевал, подтверждают это.

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