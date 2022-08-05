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В «Барселоне» нашелся идеальный дублер для Бензема

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«Реал» может найти отличного дублера для Карима Бензема, внезапно, в «Барселоне». Кажется, что прекрасной кандидатурой на эту роль будет Мемфис Депай.

Барселона — Реал 1:2 Видео голов и обзор матча — football.ua

Каталонцы готовы расстаться с Мемфисом всего за 20 миллионов евро — это лишь пятая часть того, что «Реал» заплатил за Тчуамени.

Мемфис ― гибкий нападающий, при необходимости он способен надежно заменить Карима. Тем более в Каталонии у голландца дела идут не лучшим образом, клуб настроен на продажу футболиста. После летней трансферной кампании Депаю придется бороться за игровое время: «Барселона» уже отдала его игровой номер Левандовскому.  

Мемфис быстр, силен, хорошо владеет мячом и уверенно реализует моменты. В прошлом сезоне Депай стал лучшим бомбардиром «сине-гранатовых», на его счету 13 голов.  

Как смотрите на такой трансфер? 

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