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«Это не шутка, это «Барса»: фаны хотят сильного состава «Реала» на первый товарищеский матч

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Реал проведет свой первый товарищеский матч перед сезоном 24 июля против Барселоны.

Перед матчем болельщики выбрали стартовый состав «Реала» на матч.

Состав «Реала»: Куртуа — Лукас Васкес, Милитао, Рюдигер, Алаба — Чуамени, Вальверде, Кроос — Родриго, Азар, Винисиус.

Вот что пишут болельщики:

N0.7EDITZZZ: «Это не шутка, это «Барса». Нужен сильнейший состав».

EASYGOING: «Любая игра против «Барселоны» — не товарищеский матч! Нам нужен сильный состав с самого начала».

Ибрагим Аттахиру: «Каждая игра важна, особенно против наших главных соперников, так что давайте не будем воспринимать это как должное, давайте не будем недооценивать игру и будем играть с сильнейшим составом».

«Барса» и «Реал» сыграют 24 июня в 6.00 по МСК.

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