«Это не шутка, это «Барса»: фаны хотят сильного состава «Реала» на первый товарищеский матч

Реал проведет свой первый товарищеский матч перед сезоном 24 июля против Барселоны.
Перед матчем болельщики выбрали стартовый состав «Реала» на матч.
Состав «Реала»: Куртуа — Лукас Васкес, Милитао, Рюдигер, Алаба — Чуамени, Вальверде, Кроос — Родриго, Азар, Винисиус.
Вот что пишут болельщики:
N0.7EDITZZZ: «Это не шутка, это «Барса». Нужен сильнейший состав».
EASYGOING: «Любая игра против «Барселоны» — не товарищеский матч! Нам нужен сильный состав с самого начала».
Ибрагим Аттахиру: «Каждая игра важна, особенно против наших главных соперников, так что давайте не будем воспринимать это как должное, давайте не будем недооценивать игру и будем играть с сильнейшим составом».
«Барса» и «Реал» сыграют 24 июня в 6.00 по МСК.
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