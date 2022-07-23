«Это не шутка, это «Барса»: фаны хотят сильного состава «Реала» на первый товарищеский матч

Реал проведет свой первый товарищеский матч перед сезоном 24 июля против Барселоны.

EASYGOING: «Любая игра против «Барселоны» — не товарищеский матч! Нам нужен сильный состав с самого начала».

Ибрагим Аттахиру: «Каждая игра важна, особенно против наших главных соперников, так что давайте не будем воспринимать это как должное, давайте не будем недооценивать игру и будем играть с сильнейшим составом».

«Барса» и «Реал» сыграют 24 июня в 6.00 по МСК.