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Анчелотти назвал трех полузащитников, которые «вероятно» сыграют с «ПСЖ»

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«Вальверде, Кроос и Модрич — три полузащитника, которые, скорее всего, сыграют против «ПСЖ», — заявил Карло Анчелотти журналистам.

«Вальверде и Родриго дали нам необходимую энергию сегодня вечером», — добавил итальянский тренер после вчерашнего матча с «Райо».

Напомним, что Каземиро дисквалифицирован на ответный матч между «Мадридом» и «ПСЖ».

В матче против «Райо Вальекано» Анчелотти какое-то время использовал Тони Крооса на позиции опорного полузащитника. Ходят слухи, что немец будет играть на этой позиции против парижан.

 

«Реал Мадрид» сыграет с «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.

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