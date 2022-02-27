Анчелотти назвал трех полузащитников, которые «вероятно» сыграют с «ПСЖ»

«Вальверде, Кроос и Модрич — три полузащитника, которые, скорее всего, сыграют против «ПСЖ», — заявил Карло Анчелотти журналистам.

«Вальверде и Родриго дали нам необходимую энергию сегодня вечером», — добавил итальянский тренер после вчерашнего матча с «Райо».

Напомним, что Каземиро дисквалифицирован на ответный матч между «Мадридом» и «ПСЖ».

В матче против «Райо Вальекано» Анчелотти какое-то время использовал Тони Крооса на позиции опорного полузащитника. Ходят слухи, что немец будет играть на этой позиции против парижан.

«Реал Мадрид» сыграет с «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.