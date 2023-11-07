Разновидности разменов в баскетболе: плюсы и минусы
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Свитч (switch) — игра в защите, когда защитники меняются друг с другом нападающими для получения преимущества.
Очень активная и полезная защита, однако и одновременно самая сложная! Защита с постоянными сменами подойдет для команд, где игроки примерно одинакового роста и габаритов, чтобы соперник не смог использовать в нападении ситуации mismatch.
Очень редко бывает, когда в команде все игроки одинаковые и можно спокойно меняться без потери качества защиты, поэтому есть особые смены, где мы так или иначе прячем слабого защитника или предотвращаем ситуацию mismatch. Так же благодаря правильным и своевременным сменам мы может закрыть сильные стороны определенного игрока.
Разберем варианты смен (switch) и основные моменты их применения.
Peel switch – переключение
Плюсы:
- остановить скоростного дриблера, когда он может легко обыграть 1 на 1 и зайти на атаку из-под кольца;
- простая коммуникация и легкая ротация;
- если специально играем peel switch при close out, то можно активно выходить на бросающего (не боясь, что вас пройдут под кольцо).
Минусы:
- нельзя переключаться от снайпера;
- легко после переключения попасть в mismatch (под кольцом).
X-switch (х-смена)
Плюсы:
- легче обороняться от атаки из-под кольца;
- защитники занимают много места под кольцом и на подстраховке.
Минусы:
- сложная коммуникация и сложная ротация игроков;
- можно получить mismatch на периметре.
Triple switch (тройная смена)
Как видно из названия, данная смена подразумевает смену 3-х защитников. После данной смены игроки нападения не получают явного позиционного преимущества.
Плюсы:
- при правильной смене защитник получает позиционное преимущество;
- нападающим сложно перестроиться и найти свободного игрока (его просто нет);
- можно играть как на стороне мяча, так и на другой стороне (без мяча).
Минусы:
- очень сложная коммуникация и ротация игроков;
- тяжело тренируется;
- нельзя играть против снайпера, так как есть большое расстояние для броска.
Switch pick and roll (смена при заслоне)
Смена в защите при заслонах очень часто используется во многих командных системах защиты, особенно когда смена происходит между равными по габаритам игроками (1=2 или 4=5) (2=3, 3=4).
Плюсы:
- легкая коммуникация;
- экономия сил и энергии.
Минусы:
- если один из защитников ошибся и сыграл смену не вовремя, то нападающий получает явное преимущество (например, при roll под кольцо);
- при смене на Pick and roll образуется время для дальнего броска;
- легко попасть в ситуацию mismatch.
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