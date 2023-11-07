Разновидности разменов в баскетболе: плюсы и минусы

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Свитч (switch) — игра в защите, когда защитники меняются друг с другом нападающими для получения преимущества.

Очень активная и полезная защита, однако и одновременно самая сложная! Защита с постоянными сменами подойдет для команд, где игроки примерно одинакового роста и габаритов, чтобы соперник не смог использовать в нападении ситуации mismatch.

Очень редко бывает, когда в команде все игроки одинаковые и можно спокойно меняться без потери качества защиты, поэтому есть особые смены, где мы так или иначе прячем слабого защитника или предотвращаем ситуацию mismatch. Так же благодаря правильным и своевременным сменам мы может закрыть сильные стороны определенного игрока.

Разберем варианты смен (switch) и основные моменты их применения.

Peel switch – переключение

Плюсы:

остановить скоростного дриблера, когда он может легко обыграть 1 на 1 и зайти на атаку из-под кольца;

простая коммуникация и легкая ротация;

если специально играем peel switch при close out, то можно активно выходить на бросающего (не боясь, что вас пройдут под кольцо).

Минусы:

нельзя переключаться от снайпера;

легко после переключения попасть в mismatch (под кольцом).

X-switch (х-смена)

Плюсы:

легче обороняться от атаки из-под кольца;

защитники занимают много места под кольцом и на подстраховке.

Минусы:

сложная коммуникация и сложная ротация игроков;

можно получить mismatch на периметре.

Triple switch (тройная смена)

Как видно из названия, данная смена подразумевает смену 3-х защитников. После данной смены игроки нападения не получают явного позиционного преимущества.

Плюсы:

при правильной смене защитник получает позиционное преимущество;

нападающим сложно перестроиться и найти свободного игрока (его просто нет);

можно играть как на стороне мяча, так и на другой стороне (без мяча).

Минусы:

очень сложная коммуникация и ротация игроков;

тяжело тренируется;

нельзя играть против снайпера, так как есть большое расстояние для броска.

Switch pick and roll (смена при заслоне)

Смена в защите при заслонах очень часто используется во многих командных системах защиты, особенно когда смена происходит между равными по габаритам игроками (1=2 или 4=5) (2=3, 3=4).

Плюсы:

легкая коммуникация;

экономия сил и энергии.

Минусы:

если один из защитников ошибся и сыграл смену не вовремя, то нападающий получает явное преимущество (например, при roll под кольцо);

при смене на Pick and roll образуется время для дальнего броска;

легко попасть в ситуацию mismatch.

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