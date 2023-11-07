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Разновидности разменов в баскетболе: плюсы и минусы

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где рассказывают о полезной баскетбольной информации. Не забывайте о плюсах.

Свитч (switch) — игра в защите, когда защитники меняются друг с другом нападающими для получения преимущества.

Очень активная и полезная защита, однако и одновременно самая сложная! Защита с постоянными сменами подойдет для команд, где игроки примерно одинакового роста и габаритов, чтобы соперник не смог использовать в нападении ситуации mismatch.

Очень редко бывает, когда в команде все игроки одинаковые и можно спокойно меняться без потери качества защиты, поэтому есть особые смены, где мы так или иначе прячем слабого защитника или предотвращаем ситуацию mismatch. Так же благодаря правильным и своевременным сменам мы может закрыть сильные стороны определенного игрока.

Разберем варианты смен (switch) и основные моменты их применения.

Peel switch – переключение

Плюсы:

  • остановить скоростного дриблера, когда он может легко обыграть 1 на 1 и зайти на атаку из-под кольца;
  • простая коммуникация и легкая ротация;
  • если специально играем peel switch при close out, то можно активно выходить на бросающего (не боясь, что вас пройдут под кольцо).

Минусы:

  • нельзя переключаться от снайпера;
  • легко после переключения попасть в mismatch (под кольцом).
 

X-switch (х-смена)

Плюсы:

  • легче обороняться от атаки из-под кольца;
  • защитники занимают много места под кольцом и на подстраховке.

Минусы:

  • сложная коммуникация и сложная ротация игроков;
  • можно получить mismatch на периметре.
 

Triple switch (тройная смена)

Как видно из названия, данная смена подразумевает смену 3-х защитников. После данной смены игроки нападения не получают явного позиционного преимущества.

Плюсы:

  • при правильной смене защитник получает позиционное преимущество;
  • нападающим сложно перестроиться и найти свободного игрока (его просто нет);
  • можно играть как на стороне мяча, так и на другой стороне (без мяча).

Минусы:

  • очень сложная коммуникация и ротация игроков;
  • тяжело тренируется;
  • нельзя играть против снайпера, так как есть большое расстояние для броска.
 

Switch pick and roll (смена при заслоне)

Смена в защите при заслонах очень часто используется во многих командных системах защиты, особенно когда смена происходит между равными по габаритам игроками (1=2 или 4=5) (2=3, 3=4).

Плюсы:

  • легкая коммуникация;
  • экономия сил и энергии.

Минусы:

  • если один из защитников ошибся и сыграл смену не вовремя, то нападающий получает явное преимущество (например, при roll под кольцо);
  • при смене на Pick and roll образуется время для дальнего броска;
  • легко попасть в ситуацию mismatch.

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1 комментарий

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Иван Терентьев
Классный текст, зачем же вы его закапываете легким заголовком?
Давайте сделаем что-то вроде: Разновидности свитч-защиты в баскетболе: плюсы и минусы
Добавьте ценности вашему материалу раскрывающим заголовком)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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