Что такое Zoom action?

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о тактических нюансах баскетбола. Не забывайте, что плюсы поднимают настроение авторов и ничего не стоят.

Zoom action – это высокоэффективный набор тактических действий для создания нескольких вариантов атаки для дриблера.

Оно также обеспечивает движение в нападении и дальний бросок с высоким процентом реализации

Screen + hand off – так как после ситуации screen защите необходимо сыграть противодействие, то защитник заходит на защиту против hand off с опозданием, что позволяет создать преимущество для игрока с мячом.

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10 Причин, по которым Zoom Action может быть полезен для вашего нападения

Не требуется элитной техники владения мяча

Элитные навыки обращения с мячом не являются обязательным условием для действия Zoom. В нападении используются заслоны передачи мяча и открывания, что делает его доступным для развивающихся игроков.

Увеличивается возможностей реализовать нападение

Действие Zoom создает разрывы в защите, позволяя игрокам добраться до свободной атаки. Это повышает процент бросков по сравнению со сложными бросками при игре на обычных pick and roll

Усложняется защита против взаимодействия Zoom

Скорость от нижнего экрана до Hand off создает преимущество, затрудняя восстановление позиции защитником, что дает вашей команде преимущество.

Увеличиваются возможности у менее атлетичных игроков

Действие Zoom позволяет менее атлетичным игрокам эффективно демонстрировать свои навыки, это способствует уверенности и росту внутри команды.

Происходит обучение игроков игре (а не постоянным заслонам)

Помимо передачи, Zoom поощряет игроков изучать базовые приемы (уход за спину, решение при переключении защитников, броски и т.д.) реагируя действию защиты. Это способствует развитию IQ баскетболистов и готовит их к более сложным ситуациям и взаимодействиям.

Непредсказуемость в нападении

Заставляйте соперников гадать, используя различные способы получения передачи, обеспечивая непредсказуемое нападение – отличный вариант для динамичных и быстрых команд

Упрощенное выполнение

Одно из существенных преимуществ заключается в простоте выполнения. Игрокам может быть сложно разобраться в хитросплетениях заслонов на мяче, но простой характер действия Zoom прост в выполнении для всех уровней игроков.

В Нем участвуют все

Активное участие гарантировано, поскольку игрокам со слабой стороны и игрокам на стороне мяча назначаются точные задания, которые должны выполняться одновременно, что исключает лишние и неправильные действия. Это обеспечивает вовлеченность всей команды.

Универсальность против зонной защиты

Универсальность Zoom Action выгодно отличается от зонной защиты, предлагая единую комплексную нападения для команды. Такой экономящий время подход является преимуществом для тренеров, оптимизирует процесс обучения и позволяет целенаправленно развивать навыки.

Больше удовольствия!

Помимо своих стратегических преимуществ, Zoom Action привносит в игру новый уровень веселья. Быстрый темп действий и простота нападения делают нападение Zoom приятным для игроков. Быстрые переходы от заслонов с понижением к передачам поддерживают динамику игры, побуждая игроков проникнуться азартом и спонтанностью этого вида спорта. Простота Zoom позволяет игрокам сосредоточиться на принятии эффективных решений, способствуя появлению чувства радости и энтузиазма на площадке.

Варианты нападения с применением Zoom action

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Непрерывное нападение через взаимодействие Zoom action

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Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez