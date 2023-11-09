Что такое Zoom action?
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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о тактических нюансах баскетбола. Не забывайте, что плюсы поднимают настроение авторов и ничего не стоят.
Zoom action – это высокоэффективный набор тактических действий для создания нескольких вариантов атаки для дриблера.
Оно также обеспечивает движение в нападении и дальний бросок с высоким процентом реализации
Screen + hand off – так как после ситуации screen защите необходимо сыграть противодействие, то защитник заходит на защиту против hand off с опозданием, что позволяет создать преимущество для игрока с мячом.
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10 Причин, по которым Zoom Action может быть полезен для вашего нападения
- Не требуется элитной техники владения мяча
Элитные навыки обращения с мячом не являются обязательным условием для действия Zoom. В нападении используются заслоны передачи мяча и открывания, что делает его доступным для развивающихся игроков.
- Увеличивается возможностей реализовать нападение
Действие Zoom создает разрывы в защите, позволяя игрокам добраться до свободной атаки. Это повышает процент бросков по сравнению со сложными бросками при игре на обычных pick and roll
- Усложняется защита против взаимодействия Zoom
Скорость от нижнего экрана до Hand off создает преимущество, затрудняя восстановление позиции защитником, что дает вашей команде преимущество.
- Увеличиваются возможности у менее атлетичных игроков
Действие Zoom позволяет менее атлетичным игрокам эффективно демонстрировать свои навыки, это способствует уверенности и росту внутри команды.
- Происходит обучение игроков игре (а не постоянным заслонам)
Помимо передачи, Zoom поощряет игроков изучать базовые приемы (уход за спину, решение при переключении защитников, броски и т.д.) реагируя действию защиты. Это способствует развитию IQ баскетболистов и готовит их к более сложным ситуациям и взаимодействиям.
- Непредсказуемость в нападении
Заставляйте соперников гадать, используя различные способы получения передачи, обеспечивая непредсказуемое нападение – отличный вариант для динамичных и быстрых команд
- Упрощенное выполнение
Одно из существенных преимуществ заключается в простоте выполнения. Игрокам может быть сложно разобраться в хитросплетениях заслонов на мяче, но простой характер действия Zoom прост в выполнении для всех уровней игроков.
- В Нем участвуют все
Активное участие гарантировано, поскольку игрокам со слабой стороны и игрокам на стороне мяча назначаются точные задания, которые должны выполняться одновременно, что исключает лишние и неправильные действия. Это обеспечивает вовлеченность всей команды.
- Универсальность против зонной защиты
Универсальность Zoom Action выгодно отличается от зонной защиты, предлагая единую комплексную нападения для команды. Такой экономящий время подход является преимуществом для тренеров, оптимизирует процесс обучения и позволяет целенаправленно развивать навыки.
- Больше удовольствия!
Помимо своих стратегических преимуществ, Zoom Action привносит в игру новый уровень веселья. Быстрый темп действий и простота нападения делают нападение Zoom приятным для игроков. Быстрые переходы от заслонов с понижением к передачам поддерживают динамику игры, побуждая игроков проникнуться азартом и спонтанностью этого вида спорта. Простота Zoom позволяет игрокам сосредоточиться на принятии эффективных решений, способствуя появлению чувства радости и энтузиазма на площадке.
Варианты нападения с применением Zoom action
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Непрерывное нападение через взаимодействие Zoom action
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Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez
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