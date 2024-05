У «Оклахомы» бешеный потенциал. Но для серьезных побед им надо разобраться в себе

Экс-президенту США Гарри Трумэну приписывают каламбур о том, ему хотелось бы найти однорукого экономиста. Мол, эксперты все время рассматривают проблему двояко, то есть говорят «on the one hand…on the other hand».

Такие же ощущения у меня насчет вылета «Оклахомы» из плей-офф и их перспектив.

С одной стороны…

… команде совсем чуть-чуть не хватило, чтобы с размаху пробиться в финал конференции. В шестой игре против «Далласа» «Тандер» вышли вперед – 116:115. Лу Дорт отлично отзащищался против Дончича, которому ничего не оставалось, как отбросить мяч в угол на Пи Джея Вашингтона. Форварда попытался накрыть Гилджес-Александр и у него это почти получилось – первым он коснулся мяча, но после этого задел Вашингтона по небросающей руке. Поскольку Пи Джей находился в фазе броска, то ему дали три штрафных броска. Два попадания, «Оклахома» не успевает спастись, поскольку потеряла тайм-аут из-за попытки оспорить судейское решение.

С другой стороны…

… «Оклахома-Сити» вышла в плей-офф с первого места в Западной конференции, но завершила выступления во втором раунде. И путь «Тандер» получился парадоксальным, поскольку обычно вылет лидера воспринимается иначе, а «Даллас» пробился в финал конференции как-то слишком буднично. Да и вообще, если бы «Маверикс» предложили на выбор, с кем встретиться во втором раунде – с «Оклахомой», «Денвером» или «Миннесотой», то выбор бы наверняка пал именно на «Тандер». Потому что они еще слишком молодые. Потому что они прыгнули выше головы в регулярке. Потому что у них нет опыта выступлений в сериях навылет.

В плей-офф это прямо-таки бросалось в глаза – «Оклахома» не демонстрировала необходимой жесткости и неуступчивости, играла в одном темпе и ритме. У игроков команды не было расслабленности, но не было и понимания, что наступил некий другой отрезок сезона со своими правилами. Благодаря своей стабильности и глубине «Тандер» здорово выглядели на дистанции, но в плей-офф им это не сыграло на руку.

С одной стороны…

… Шэй Гилджес-Александр доказал, что входит в элитную категорию игроков, которые способны на индивидуальные подвиги в нужный момент. К примеру, у Джейлена Брансона в плей-офф получилось 32,4/3,3/7,5 при бросковой линейке 44%/31%/77%, в то время как Шэй вылетел с показателями 30,2/7,2/6,4 при 49,6%/43%/79%. У ШГА удивительная пластика, которая помогает ему раз за разом добираться до удобных для него точек на площадке. Его рваный тип движений позволяет ему сбрасывать с себя защитников любых габаритов, а умение сохранять спокойствие даже в окружении нескольких соперников дает эффективность даже в напряженные моменты.

С другой стороны…

…в плей-офф выяснилось, что у этого состава «Тандер» есть конкретные недостатки.

Во-первых, атакующие опции после Гилджеса-Александра в решающие моменты перепутались и оказались ненадежными. Лу Дорту приходилось брать на себя больше, чем он может осилить, а Джейлен Уильямс выяснил, что еще не обладает необходимым арсеналом атакующих маневров, чтобы стабильно набирать очки в плей-офф. Гордон Хэйворд при баснословной зарплате набрал ровно ноль очков в плей-офф, хотя приобретался в надежде на ветеранский опыт. Не сказать, что руководство «Тандер» должно кусать локти, поскольку в той сделке оно также преследовало цель скинуть лишние контракты. Но Тре Манн в плей-офф мог бы пригодиться, поскольку Айзейя Джо оказался в стартовом составе в ключевой момент серии с «Маверикс».

Во-вторых, Сэм Прести не сумел организовать для своей команды дополнительного исполнителя в переднюю линию – и поплатился. «Тандер» плохо собирали подборы в защите во время регулярного чемпионата и делали это еще хуже в серии с «Далласом». Ключевым обидчиком «Оклахомы» стал центровой Дэниел Гаффорд, которого «Маверикс» сумели приобрести перед дедлайном именно при содействии «Тандер». В шестой игре против «Далласа» Чет Холмгрен забрал 3 подбора, а запасной центровой Джейлин Уильямс – 2. Гэффорд взять 4 отскока только на чужом щите, как и Дерек Лайвли. У «Далласа» из ротации выпал Дуайт Пауэлл, хотя «Оклахоме» он бы пригодился. Плюс, интересным дополнением состава какой-то команды в межсезонье может стать Джарретт Аллен из «Кливленда». Варианты есть.

С одной стороны…

… у «Тандер» еще есть время, чтобы всерьез выстрелить в плей-офф до продления контрактов с ключевыми исполнителями. С Аароном Уиггинсом и Айзеей Джо вроде бы как собираются договариваться по новым соглашениям уже этим летом. Дебютный сезон Холмгрена тоже получился очень многообещающим – он не просто вернулся после травмы ступни, но отыграл все 82 матча и стал вторым в голосовании за Новичка года. Перед ним открыт вполне понятный путь прогресса, который будет вращаться вокруг обретения физической мощи. В прогресс его перспективных одноклубников тоже поверить несложно.

С другой стороны…

… в плей-офф возникла проблема имени Джоша Гидди. Австралийца бросали на дуге и провоцировали на дальние броски, но в серии с «Далласом» он сумел реализовать лишь 3 попытки из 16. Его игровое время скукожилось до 12 минут, поскольку без атаки с дистанции он не сумел найти себе применение – цепкой защиты он не дает, а караулить ничейные мячи вблизи кольца не позволяют габариты. Которые, на самом деле, у Гидди отличные, но дают ему преимущество в качестве рослого разыгрывающего и оставляют наблюдателем со стороны на позиции форварда.

Когда вот в такой вот ситуации игрок даже не смотрит на кольцо – это уже психология.

На чемпионате мира-2023 Гидди был монстром и заслуженно получил награду Восходящей звезде турнира. Но его уверенность в себе, скорее всего, подкосило ноябрьское расследование отношений с несовершеннолетней девушкой. Может быть, ему поможет вновь обрести себя игра за Австралию на Олимпиаде-2024. Хотя эта же самая занятость в сборной может обернуться усталостью перед началом нового регулярного сезона НБА. Тут никогда не угадаешь.

Гидди всего 21 год, но серия против «Маверикс» может оказаться для него судьбоносной. Не удивлюсь, если следующий сезон он начнет уже в другой команде. «Тандер» предпочтительно будет уже этим летом определиться с его судьбой, поскольку контракт новичка у него рассчитан еще на сезон при зарплате в $8,3 миллиона. Исполнителей для ротации у «Оклахомы» достаточно – помимо Джо на минуты претендуют Кейсон Уоллес, Аарон Уиггинс и Джейлин Уильямс. Будет ли команда рассчитывать на развитие Оливье Сарра или Усмана Дьенга? Что будет делать с 12-м пиком предстоящего драфта и прочей имеющейся россыпью активов?

«Оклахома-Сити» одержала 57 побед в регулярном чемпионате, войдя в топ-5 лучших команд как по атакующему, так и по защитному рейтингу. Марк Дэйгнолт завоевал приз Тренеру года, а команда получила ценный опыт игры в плей-офф и усвоила несколько обидных уроков. Да, в важный момент «Тандер» пришлось ковыряться в себе, хотя соперник шел ва-банк и выкручивал руки. Да, окно возможностей для команды продержится открытым не так уж долго. Чуть больше 10 лет назад «Тандер» тоже были молодыми и горячими, но в итоге весь свой потенциал как будто не реализовали. Важно не повторить ошибок прошлого.

Фото: Gettyimages.ru /Sam Hodde