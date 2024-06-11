Огненный Порзингис, взрывные данки Брауна, бросковая импотенция «Далласа». Чем запомнились первые игры финала НБА

MVP первого матча – Кристапс Порзингис

Даже болельщики «Бостона» вряд ли ожидали, что он вернется настолько триумфально. Центровой из Латвии отсутствовал больше месяца, но выглядел на 100% готовым, заряженным и отдохнувшим.

Во-первых, он дал шикарное противодействие броскам из-под кольца. И дело не только в блок-шотах, но и в изменении траекторий полета мяча. Хотя горшки тоже получились шикарными.

В атаке Порзингис дал жару, чередуя атаки с 8 метров и средние броски поверх голов менее габаритных защитников. Тем более, что «Даллас» соглашался на неравноценные размены, чем заставлял Порзингиса смотреть на соперников с ухмылкой в духе: «Это ваш план против меня, серьезно?»

После игры Порзи сказал правильные слова о том, что он готов выходить со скамейки запасных, если это считают нужным тренеры. Мне еще понравилась его фраза, что хорошее выступление в первом матче позволило ему вспомнить, что он кое-что умеет в баскетболе.

MVP по сумме двух первых игр – Дрю Холидэй

Во второй игре Порзингис вновь был хорош, пока не получил снова какое-то повреждение и не оказался на скамейке запасных. После матча он сказал, что с ним все в порядке, да и расписание финальной серии играет ему на руку благодаря паузам отдыха. Но на результат в концовке встречи он уже не влиял. Плюс, непонятно, насколько он будет готов в третьем матче. Тем более, что фанаты «Маверикс» вряд ли встретят его доброжелательно.

Пока Кристапс был здоров – он был заметен на обеих половинах площадки. Но из-за своего здоровья он вносит искру, хотя не дает стабильного и протяженного влияния на игру. В первых двух встречах финала для «Бостона» таким утесом надежности стал Холидэй. Да, в атаке он пользуется теми благами, которые дают угроза кольцу со стороны Тейтума и Брауна. Но в обороне им можно восхищаться бесконечно.

Проблема недели – трехочковые «Маверикс»

В первых двух матчах финальной серии у «Далласа» 13/53 издали (24,5%), а также всего два аллей-упа.

Если убрать 4/12 издали от Дончича в первой игре, то окажется, что остальные игроки «Маверикс» реализовали 3/15. Во второй встрече минус Лукины 4/9 и останутся 2/17.

Еще перед началом серии при расписывании возможных сценариев серии, было распространено мнение, что «Селтикс» будет тяжело забрать матчи, в которых они будут плохо бросать издали. И что как минимум один такой матч в серии они выдадут. Плохо, если он придется на один из двух на домашней площадке.

И вот «Бостон» попадает лишь 10 из 39 трехочковых во второй встрече при 0/5 у Хаузера, 0/3 у Порзингиса, 1/7 у Тейтума и 1/5 у Брауна. Но 26% реализации оказывается достаточно. В концовочке пришлось туго, но в целом дотерпели.

Тактика недели – лишить «Даллас» двух любимых приемов

13 из 53 с дальней дистанции – это плохо для «Далласа». Но для геометрии их нападения еще хуже, что в двух первых матчах серии они попали лишь 2/8 трехочковых из угла.

В плей-офф «Маверикс» по полной использовали этот чит современного баскетбола. 5,8 попыток за игру из левого угла при 39,6% реализации и 5,0 из правого при 37,9% реализации. Это приносило «Маверикс» в среднем 4,2 дальних попадания – лучший результат плей-офф (38,8% - лучший показатель среди команд с 10+ трехочковыми из углов в среднем). А вот трехочковые above the break то есть выше скоса, который ломает трехочковую дугу и не дает ей быть настоящей дугой, «Даллас» жалует гораздо меньше. По таким попыткам (22,0) и попаданиям (7,7) «Маверикс» идут пятыми с конца в плей-офф.

«Селтикс» осознанно сделали ставку, что они готовы мириться с этими бросками.

Проблемой для «Далласа» стало и то, что Макси Клебер оказался не готов быть угрозой в таких ситуациях. Может, это психология. Может, он еще недовосстановился физически. Но у него было уже несколько приличных ситуаций для броска, а он ими не воспользовался. Даже на кольцо не посмотрел.

А вот первая же атака «Селтикс» серии оказалась симптоматичной – ранее центровым «Далласа» не приходилось выходить на периметр из-за угрозы трехочкового броска. Зубац издали не бросает, Гобер тоже. Поэтому после первого же показа Хорфорда Гэффорд оказался в дураках.

С чем «Селтикс» оказались не готовы мириться, так это аллей-упы.

В первом матче слабым звеном «Далласа» оказался Деррик Джонс. Тейтума поставили защищаться против Гаффорда, а на Джонсе оказывался Хорфорд. Это позволило сократить число неравноценных разменов, а также отобрать у Луки партнера для аллей-упов. Когда на площадке оказывался Порзингис, то он больше внимания уделял обороне трехсекундной, а не беготне за снайперами. Ставка сработала – в первой игре «Маверикс» отдали всего 9 результативных передач. Лайвли и Гаффорд не оказывают серьезного влияния на матчи без этого элемента и вообще выставляются не в лучшем свете как весьма ограниченные по навыкам бигмены. «Далласу» желательно бы придумать, как чаще вовлекать их в розыгрыши вблизи кольца. Особенно если Порзингис в гостевых матчах будет в неидеальных кондициях.

Психологический маневр – Джейсон Кидд

Главный тренер «Маверикс» предпринял хитрый ход – перед вторым матчем он назвал Джейлена Брауна лучшим игроком «Бостона». Видимо, хотел так внести разлад в отношения двух лидеров «Селтикс».

Во-первых, камон. Этот «Бостон» и дуэт его ведущих исполнителей прошел уже через достаточное количество трудностей, чтобы не обращать внимания на подобные выпады.

Во-вторых, Кидд не то чтобы «выдал базу», но вбросил в информационное пространство то, что вполне очевидно. Не что Тейтум хуже, а что его партнерство с Брауном работает именно благодаря распределению нагрузки и ответственности. А «Бостон»-2024 добивается успеха за счет коллективному вкладу.

Не люблю слово «провокация», но это вот она самая. Не хотелось бы, чтобы она постфактум выглядела как агония за неимением других аргументов.

Понравилось – данки Брауна

Вышел на пустое кольцо, забил сверху – ничего удивительного для игрока НБА. Но Браун добавлял данкам агрессии и амплитудности, чтобы чуть сильнее завести зрителей, сделать арену чуть громче. Хороший маневр с его стороны.

А уж его слэм через Гэффорда – это украшение всего розыгрыша плей-офф. Мне лично этот момент напомнил данк Кобе в матче с «Бруклином» .

Магия недели – сумасшедший бросок Дончича через троих

Банальность недели – надо забивать штрафные

Во втором матче «Маверикс» реализовали 16/24 штрафных (67%), то есть недобрали 8 очков. И проиграли 7.

Причем в первой встрече «Бостон» бросал штрафные плохо (13/19, 68%), но «Даллас» умудрился сделать это еще хуже (12/19, 63%).