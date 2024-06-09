Рейтинги НБА падают. Тогда почему ей заплатят 76 млрд за трансляции?

Начать нужно, наверное, с того, что для России этот вопрос не очень актуален, потому что в условиях санкций и всех вот этих вот ситуаций мы живем в исключительно пиратском мире. Я был бы рад заплатить НБА за трансляции, но вынужден полагаться на нелегальные способы просмотра игр. Поэтому мне не близки какие-то возмущения американцев на тему того, что им нужно тратить деньги на несколько подписок одновременно, чтобы смотреть матчи любимой лиги. То же самое касается сериалов, предсеансного обслуживания в кинотеатрах и прочего.

Но где-то продолжают разговаривать про какие-то там сборы, зрителей, стриминги так далее. И этом мире обсуждается, что НБА заключила контракт на какую-то совершенно баснословную сумму (76 миллиардов долларов за 11 лет ). И это судьбоносная сделка, поскольку она очень сильно повлияет на экономику лиги в ближайшие годы и, скорее всего, выведет зарплаты игроков на другой уровень.

Основная мякотка заключается в том, что НБА очень удачно разыграла свои карты, устроив аукцион за права между несколькими конкурентами на ограниченное число «пакетов» трансляций. В итоге сотрудничать с лигой будут NBC (преимущественно через сервис Peacock), Amazon и Disney. Warner, судя по всему, останется не у дел, хотя корпорация имела право повторить чужое предложение и сохранить права.

Почему окончательная цифра контракта вызвала удивленные вздохи у аналитиков? 76 миллиардов – это вообще много для НБА?

Много – это мягко сказано.

Во-первых, это 265%-ное повышение по сравнению с предыдущим контрактом.

Во-вторых, после публикации ориентировочных цифр НБА, начались разговоры, что НФЛ наверняка захочет досрочно пересмотреть свои ТВ-соглашения при первой возможности. Лига по американскому футболу подписалась на 110 миллиардов за 11 лет в 2021-м, но для НФЛ сама идея подобных сравнений – это уже оскорбление. Чтобы кто-то зарабатывал хотя бы мало-мальски сопоставимые цифры? Это бред и чушь, такого вообще быть в принципе не может. Оказалось, может. Хотя на стороне НФЛ колоссальный интерес к каждому матчу, космические рейтинг игр плей-офф и Супербоул в статусе чуть ли не национального праздника. Когда телевизионные аналитики подсчитывают топ событий за год, то в сотне лучших футбол будет доминировать с большим отрывом, опережая любые самые популярные сериалы или награды типа «Оскара» или «Грэмми». А НБА повезет, если она хотя бы будет хоть как-то фигурировать в этом списке. Единственное, что сопоставимо с НФЛ – это политические эфиры в год выбора президента.

И все чешут затылки не только из-за того, во сколько корпорации оценили права на игры НБА. Гораздо более злободневный вопрос: почему НБА заключила такой шикарный контракт, хотя ее рейтинги… падают?

Заголовки говорят сами за себя:

Вот такая парадоксальная ситуация. НБА смотрят меньше, при этом все хотят ее показывать и готовы платить за это деньги. И те, кто оказываются лишены этих трансляций, называются неудачниками (особенно глава Warner Дэвид Заслав). Да, это освобождает для них деньги, чтобы плюнуть ими в какую-то другую лигу и вид спорта. Но это уж другой разговор.

Почему на НБА возник такой спрос? Здесь нужно учитывать несколько моментов.

Во-первых, права стоят ровно столько, сколько за них готовы заплатить. Это мы видим заголовки про падение рейтингов – потому что это данные традиционных телевизионных показателей. Раньше было понятно, какая возрастная категория что смотрит, какие были пиковые значения и все в таком духе. Но с переходом на стриминговые сервисы оценить истинные цифры смотрения не так-то просто. Сейчас эти данные либо засекречены, либо они очень сомнительны. То есть стриминги выдают ту информацию, которая им выгодна. В такой ситуации каждая трансляция называется успехом и бьет какой-то рекорд.

Вы, может, слышали про зверский успех ремейка «Дома у дороги» с Конором Макгрегором. Но привычных цифр бокс-офиса мы не узнаем: Amazon лишь отчитался цифрой в 50 миллионов зрителей за две недели. Сколько это в привычных категориях, гадайте сами на кофейной гуще.

У стримингов сложно что-то посчитать, но они определенно видят ценность в спорте. Apple купил трансляции MLS, потому что Лионель Месси. Netflix хочет зайти в бокс с поединком Джейка Пола и Майка Тайсона. Примеров масса, даже в России это уже есть. Кинопоиск, например, чего только не показывает вплоть до армрестлинга (за что им большое спасибо).

Характерная история – эксклюзивный показ матч плей-офф НФЛ между «Канзас-Сити» и «Майами» на сервисе Peacock. Игра громкая, поэтому все ломанулись подписываться на стриминг. Результат – 2,8 миллиона новых подписчиков. А потом провели исследование и выяснилось, что 70% зрителей матча остались клиентами сервиса. Посмотрели доступный каталог – и продлили подписку. Или просто не отключили автоматическое продление. И все, лавэха мутится.

И выясняется, что спортивные трансляции – это надежное вложение. Контента много, все смотрят разное. А спорт остается константой. Он все еще актуален, а просмотр спортивных трансляций по-прежнему популярное хобби. Плюс, спортивная аудитория очень своеобразна: она очень предана своему объекту любви. Сериал еще снять надо. Если повезет – случится взлет интереса. А спорт обеспечивает стабильное смотрение, которое будет повышаться в определенные моменты сезона. Предсказать успех художественного произведения проблематично, поэтому и существует понятие «кассового провала». Со спортом риск меньше, да и новые эпизоды/сезоны этого «сериала» штампуются сами по себе.

С приходом стримингов в спорт наблюдается новая тенденция. Продолжая аналогию между сериалами и спортом, для стримингов важна событийность. С помпой объявить дату выхода сериала, представить трейлер, наслаждаться шумихой вокруг каждого эпизода. Netflix сломал эту систему, сливая сериалы в общий котел целыми сезонами, но общий принцип важных дат остается. Каждая игра плей-офф любого турнира – это событие. Регулярный чемпионат можно раскручивать вокруг самых громких противостояний недели.

Именно поэтому в американских СМИ предрекают, что следующим подрывником сферы ТВ-контрактов станет UFC. Там вся структура вращается вокруг еженедельных событий – раскручивать легко, смотреть и обсуждать удобно.

Отсюда и растут корни внутрисезонного турнира НБА, который является попыткой изобразить событийность внутри регулярного чемпионата. Плей-ин – из той же оперы. По этой же причине Адам Сильвер пляшет с бубном вокруг Матча всех звезд, который в теории можно продавать как важное мероприятие, не будь он столь провальным по содержанию.

К слову о Сильвере. Для него новый ТВ-контракт НБА – это мощнейшая репутационная история. На кону ни много ни мало стояло будущее лиги. А она заключила контракт, от которого все ахнули. Значит, другие проекты тоже не заставят себя долго ждать, включая расширение лиги, переезды клубов на новые дорогие арены и все прочие признаки благополучия и процветания. Сильвер оправдал ожидания владельцев команд и заработал им много денег.

Так что, Адам, живи долго и процветай. Только не серчай, пожалуйста, на нас, пиратов. Не мы такие, как говорится.

Фото: Gettyimages /Adam Glanzman, Kevin C. Cox; Panoramic/Global Look Press