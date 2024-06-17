В сборную США пробралась дочь румынского беженца. Она не забывает свои корни, даже став суперзвездой

Сабрина Ионеску – одно из главных имен современного женского баскетбола. А, соответственно, и фамилий. Которая выдает в ней эмигрантское происхождение. И при разговоре об этой классной баскетболистке ее историю начинают с университетских подвигов. А что было до них?

Сабрина родилась в США в 1997-м году – она родом из Калифорнии. История довольно распространенная для выходцев из соцлагеря 1990-х. Отец Сабрины, Дан Ионеску, эмигрировал из коммунистической Румынии перед революцией и свержением правительства Чаушеску. Он уехал из Бухареста в США без жены и ребенка в надежде, что они скоро смогут к нему присоединиться. В итоге между Сабриной и ее старшим братом Андреем оказалась разница в 9 лет, поскольку их мать сумела перебраться в Штаты только в 1995-м.

Помните GTA IV, где Роман Беллик владеет таксопарком в копии Нью-Йорка? Вот и Дан Ионеску стал владельцем бизнеса по аренде авто и лимузинов в Северной Калифорнии.

Ионеску-старший, видимо, был так рад приезду жены, что Сабрина стала не единственным пополнением в семье – у нее есть брат-близнец Эдвард, который оказался младше нее на 18 минут. Вместе они делали первые шаги в баскетболе уже в возрасте 3-4 лет. Дома в семье Ионеску разговаривали на румынском, поэтому Сабрина и Эдди использовали родной язык для секретного общения между собой на площадке.

«Других румын мы на площадке никогда не встречали», – усмехается Эдди.

Так что игровой профиль Сабрины сильно сформировался под влиянием игры с братьями. Она признается в интервью, что в детстве ее заводили игры два на два на в парке возле доме. Мотивация победить была простой – участники скидывались по 5 долларов, поэтому после победы можно было купить любимый напиток слерпи в местном магазине 7/11.

Можете погуглить, как выглядит парк, где Сабрина делал первые шаги в баскетболе – они с братом играли в Larkey Park в Уолнат-Крик . Дан Ионеску признается, что это место было для него спасением, поскольку вымотать двух непоседливых близнецов было непросто. В парке не было футбольного поля – в противном случае потомки румынских мигрантов наверняка сделали бы выбор в пользу пинания мяча. Было песчаное волейбольное поле, но там редко кто-то играл. А если и играли, то в основном девочки, в то время как Сабрину всегда тянуло на соревнования с пацанами.

Иногда Эдди и Сабрина прибегали к хитрости – брат предлагал незнакомцам сыграть на одно кольцо и обнаруживал, что на площадке нечетное число игроков. После этого он включал актерские способности, оглядывался вокруг и кричал сестре, мол, давай с нами, у нас людей не хватает. Поставить несколько баксов на свою победу над командой с девчонкой – тут даже думать не надо. Скорее всего, против нее поначалу даже защищались спустя рукава. А потом вынимали мячи из корзины и прощались со своими банкнотами.

Естественно, в детстве Сабрине часто приходилось бросать по кольцу мужским мячом, благодаря чему броски с дистанции женским снарядом давались ей без проблем. А когда только что играл с длиннорукими парнями старше себя – противодействие ровесниц Сабрину уже не пугало.

Но все это не помогло Сабрине войти в топ баскетболисток-школьниц страны. В 2013-м ее не пригласили на отбор в сборную США до 16 лет. Тут помогли настырность Сабрины и доверие отца. Юная Ионеску приехала в лагерь национальной команды за свой счет в Колорадо-Спрингс (около 2000 км от дома) и пробилась в состав.

В 2014-м Ионеску выиграла со сборной США U17 чемпионат мира и обратила на себя внимание румынских СМИ. Сама она об этом узнала в соцсетях от дальних родственников, живших на родине ее родителей.

Ионеску выступала за университет Орегона в 2016-2020, там и зародилась ее история в качестве баскетболистки мирового уровня. Но знаете, что бывает полезно? Когда в твоем городе летом тренируется игрок НБА! Да еще и схожего игрового стиля. В 2012-м после нескольких лет скитания по командам Джи-лиги в «Сперс» перешел защитник Пэтти Миллс. И навыки он оттачивал, приезжая именно в Уолнат-Крик.

По словам Дана, Эдди впитал в себя типичные черты «румынских кровей» – на площадке он вел себя несдержанно, был вспыльчивым и эмоциональным игроком. Сабрина научилась этим пользоваться, поскольку она играла расчетливо и умела ловить соперников на расслабленности.

В мужской НБА за всю историю было два игрока родом из Румынии. Два очень примечатальных персонажа – Георге Мурешан был одним из самых высоких баскетболистов в истории, а Эрни Грюнфельд стал олимпийским чемпионом и провел в лиге 9 сезонов, хотя все равно остался в истории больше как генменеджер «Никс» (1989-1999), «Милуоки» (199-2003) и особенно «Вашингтона» (2003-2019).

Румынские корни в семье Сабрины Ионеску продолжат жить – ее муж Гроннис тоже родом из семьи румынских мигрантов. Его родители оказались в США раньше, еще в 1982-м. В Лос-Анджелесе они открыли пиццерию, а сынок оказался недюжинных габаритов, благодаря чему стал линейным нападения в американском футболе и выступает в НФЛ с 2015-го года. Фамилия у парня, кстати, Грасу, что означает «толстяк».

Мама Сабрины наверняка души не чает в зяте, который весит за 130 кг при росте 190 см. В доме Ионеску по-прежнему готовят сармале (своя версия голубцов), шницели, фаршированные перцы, кабачки и баклажаны, а также чорбу (мясной суп, иногда делают на кислом квасе). Братья Сабрины смеются, что в их семье любое блюдо можно было исправить приправу любисток.

«Невкусный суп? Неси любисток, мало его добавили значит!», – говорит Эдди.

Историю Ионеску попытались перенести и на ее именные кроссовки от Nike. Предполагается, что замысловатый узор на носке Nike Sabrina 1 — это отсылка к традиционной румынской вышивке. А надпись на обуви «Anyone, Anywhere» – это ее девиз со времен баталий на уличных площадках.

35 лет назад Дан Ионеску отправился в путь за американской мечтой. И вот на днях стало известно, что Ионеску включили в состав сборной США на Олимпиаду-2024 в Париже. А если она завоюет золотую медаль, то сможет позвонить родным со словами: «Am câștigat!».

Фото: Gettyimages /Lance King, Bruce Bennett, Doug Pensinger