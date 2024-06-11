Защита – все еще то, что приносит титулы в НБА

Приз лучшему игроку финальной серии НБА вручается с 1969 года. И лишь однажды ее получил игрок проигравшей команды, когда Джерри Уэст лишил Билла Расселла возможности забрать приз, который (какая ирония) позднее переименовали в его честь. Сегодня лишь несколько призов в истории вызывают вопросы. Если не сильно разбираешься в истории НБА 1980-х, то смущение вызывают призы Джо Джо Уайту в 1976-м и Седрику Максвеллу в 1981-м. Потом больше 30 лет узнаваемых имен до исторической аномалии в виде «Пистонс»-2004 и Чонси Биллапса в качестве лауреата. Тони Паркер в 2007-м – можно поставить под сомнение, поскольку «Сперс» однозначно были командой Тима Данкана, а с четырьмя призами он мог бы идти вторым в истории. Но для «Сперс» это привычная история – в 2014-м приз забрал Кавай Ленард, который был еще на взлете.

Наконец, в 2015-м случилось самое странное решение: Андре Игудала получил приз по итогам финальной серии против «Кливленда» (4-2). Он тогда произвел впечатление на всех своими попаданиями издали (14/35, 40%) и защитой против Леброна. Игудала получи 7 голосов из 11, а Леброн чуть не повторил достижение Уэста с 4 голосами. Стефен Карри, таким образом, получил 0 голосов.

Джеймс стал лидером обеих команд по очкам, подборам и передачам, но Стив Керр поставил Игудалу в стартовый состав и перевернул ход серии с 1-2 благодаря ставке на смолбол. Игги сдержал Леброна до 38% реализации бросков и породил дискуссию, что «ролевики тоже могут заслужить приз лучшему игроку финала».

К чему это я? Да к тому, что MVP финала-2024 для меня пока что является Дрю Холидэй. Во многом благодаря своей защите.

После сезона-2023/24 символические сборные All-NBA и All-Defense лишили привязок к позициям. Благодаря этому в первой команде оказались сразу четыре бигмена – Руди Гобер, Виктор Вембаньяма, Бэм Адебайо и Энтони Дэвис. Пятым счастливчиком оказался Херб Джонс, а всех остальных «задних» сгрузили во вторую сборную.

По-моему, это, извините, булшит. Работа «больших» в защите заметнее, но так отмахиваться от вклада их менее габаритных коллег – кощунство. Алекс Карусо заслуживает быть в первой сборной. Как и оказавшиеся во второй команде Джейлен Сагс, Деррик Уайт, Джейден Макдэниелс и Дрю Холидэй. Кто именно из них должен быть в первой, и кто во второй – это уже вопрос праздный. Но фу заниматься такой сегрегацией по росту. Выглядит как отмазка для голосующих, чтобы не отвечать на сложные вопросы.

Тем более, что защищаться в регулярке и защищаться в плей-офф – это, как говорил Джулс из «Криминального чтива», вообще другой вид спорта. В котором Холидэй наелся собаками от пуза.

Регулярка – это воплощение тезиса «победит тот, кто больше забьет». А в плей-офф все еще решает защита. И если ты слаб по части обороны – тебе обязательно об этом напомнят.

Финал Восточной конференции, Даг Макдермот выходит на площадку. Может ли он дать «Пэйсерс» хотя бы пять хороших минут? Нет, оказавшись перед Тейтумом он тут же оказывается беззащитен. И такие вопросы обрамляют каждую серию. Способен ли Макконнелл защищаться против игрока более крупных габаритов? Деррик Уайт, например, снова и снова доказывает, что ему это по силам. На Западе тоже все вращалось вокруг защитных противостояний. Кто будет держать Дончича? Как ответит «Миннесота», если «Мэверикс» перейдут на маленькую пятерку? Сможет ли Макдэниелс остановить Кайри?

Раундом ранее – все то же самое. Свою мощную статистику Йокич все равно соберет, но способен ли кто-нибудь вывести его из равновесия плотной защитой? У Гобера не получалось, поэтому его использовали на подстраховке. Таунс оказался в этом вопросе гораздо более успешен. Аналогичный вопрос стоял перед «Пейсерс» в серии с «Никс» – кто более предпочтителен как персональщик против Брансона? Справится ли с Лукой кто-то из состава «Тандер», если тот спровоцирует размен и избавится от Дорта? Сможет ли худосочный Холмгрен справиться с физическим давлением других мощных «больших»?

Такова уж современная НБА – набирать очки в ней умеют плюс-минус все. Хуже всего с этим, по ощущениям, в плей-офф было у «Майами» и «Орландо». Плюс, команды с трудом генерировали очки, если их лидер получал травму (то есть все соперники «Бостона» на пути к финалу). В итоге сложился перевертыш, который и раздражает своей контрастностью на фоне регулярки – в плей-офф сложно заработать себе минуты на площадке без качественной защиты. А в регулярном чемпионате такое сплошь и рядом.

Буквально неделю назад Лука Дончич распотрошил «Миннесоту», поскольку в составе «Тимбервулвз» не нашлось против него подходящего защитника. Выставлять против словенца более габаритного Наза Рида «волки» почему-то не стали, хотя силовые защитники вызывают у словенца больше проблем, нежели длиннорукие. Перевести Макдэниелса на Кайри Ирвинга они тоже толком не попробовали, приема против аллей-упов не нашли. Потому вполне закономерно пошли ко дну, хотя раундом ранее «Тимбервулвз» сами загрызли действующих чемпионов за счет цепкой обороны.

Андрей Кириленко давно сформулировал принцип защиты против звезд. По его словам, в опеке против топ-снайперов ты можешь не рассчитывать заткнуть его за пояс и выключить из игры. Но ограничить его вклад, усложнить жизнь и заставить тратить больше сил – вот это вполне адекватная задача. С таким подходом соглашался и Шейн Баттье, который шутил, что его задача в защите против, например, Кобе Брайанта – это «не быть пассажиром».

Не пассажирить против самых одаренных атакующих игроков мира – та же задачка. Причем она не всегда зависит от стараний или желания – Дончич, например, никогда не упускает возможности воспользоваться разменом на низкорослого Пейтона Притчарда, который при всем хотении не сможет ему помешать.

Когда «Селтикс» встают впятером на дуге – против этого тяжеловато защищаться без проседания качества. Одновременно с этим, сами игроки «Бостона» очень сильны индивидуально в обороне, поэтому они могут себе позволить свести к минимум количество сдваиваний. С какими-то пробелами придется смириться – Гэффорд, например, заталкивал Тейтума под кольцом во второй половине второй игры финала – но средний уровень сопротивления на каждом броске у «Селтикс» был выдающимся.

Тем более, что и сам Тейтум умеет работать в защите очень качественно. У них с Брауном, видимо, свое соревнование в этом аспекте.

Мешать броску есть смысл, даже когда шанс на успех не так уж велик. Лайвли поставил сверху через руку Уайта. Тот же самый Уайт допустил голтендинг, пытаясь заблокировать Гэффорда. Но в концовке Уайт выпрыгнул накрывать Пи Джей Вашингтона – а судья не увидел фол, и «Селтикс» улизнули с победой.

Кристапс Порзингис великолепно проявил себя в первой игре серии. Но если бы это был случай «через тебя забили столько же, сколько забил ты», то в этом не было бы пользы. Но центровой из Латвии очень мощно включился в защиту на втором этаже, выдав несколько классных блок-шотов.

Когда во второй встрече Порзингис получил травму, то это стало заметно в первую очередь по защите – вот он только что бананил соперников у самого кольца, а минуту спустя уже хромает и не оказывает сопротивления игроку с мячом.

Короче говоря, когда у тебя в составе два игрока калибра All-Defense в задней линии, два классных универсальных винга и надежный рим-протектор, охраняющий трехсекундную зону – результат не заставит себя долго ждать.

Хотя все вышесказанное не означает, что «Бостон» добьется победы в серии. «Мэверикс» точно планируют дать соперникам прикурить в домашних играх. И если «Даллас» хочет сохранить интригу, то без защиты это сделать не получится.

Фото: Gettyimages.ru /Adam Glanzman