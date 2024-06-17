Можно ли быть злодеем в современной НБА?

Часто ли бывает такое, что болельщики посылают кого-то на три буквы во время матча НБА, но это вызывает улыбку? Именно так произошло с Реджи Миллером, имя которого скандировали фанаты «Никс» по ходу матча плей-офф в «Мэдисон Сквер Гарден». А Джош Харт сообщил об этом экс-игроку «Пейсерс» лично и пробрался в эфир с нецензурным выражением.

Реджи может отнекиваться, но он по-прежнему носит титул почетного злодея в Нью-Йорке.

А как с этим обстоят дела в современном спорте?

Кое-какие признаки этого явления еще остались. В рестлинге есть даже целый типаж хилов, которые провоцирует публику и оппонентов, вызывая к себе ненависть. В ММА подобные трюки тоже являются частью бизнеса. Не прибегаешь к оскорблениям, угрозам и/или троллингу – значит не раскручиваешь свой поединок.

Если ты классный спортсмен и подтверждаешь свои слова делом, то тебе вроде бы как позволено разыгрывать этот спектакль. Когда слова не перетекают в результаты – ты уже балабол, а не трэш-токер. С другой стороны, Конор Макгрегор проиграл Хабибу, Колби Ковингтон – Леону Эдвардсу, а Чейл Соннен – Андерсону Силве. Но длинный язык остался их фишкой. Поражение не отменяет образ.

Подобные злодеи осознаются как необходимая часть для привлечения внимания в американском спорте. Именно в североамериканском, поскольку там делают ставку на шоу, для продажи которого все средства хороши. Я бы еще предположил, что американская публика лучше считывает эту двойственность. Их не смущает, что Дуэйн Джонсон хорош как хил на ринге, хотя по жизни (по крайней мере в публичном поле) – предельно корректный добряк, а бойцы ММА обнимаются друг с другом после поединков.

За пределами США, естественно, свои нравы. Тут и футбол может закончиться бойней со слезоточивым газом, и на баскетболе атмосфера будет совсем недружелюбная, особенно во время дерби.

В НБА быть злодеем запрещено, поскольку лига решила стать фэмили-френдли продуктом для всех. Баскетболисты должны подавать идеальный пример гражданской ответственности, быть ориентиром для молодежи. Игроков наказывают за споры и возмущения, а демонстрация пистолета в соцсетях приводит к дисквалификации. Что касается драк, все очень сурово карается после бойни между «Индианой» и «Детройтом», с тех пор лига предпринимает максимум усилий чтобы уйти от обвинений в несдержанности игроков. Давайте жить дружно, всем выдать по кексику.

Можно, конечно, приклеить на серию «Пейсерс» – «Никс» в 2024-м вывеску «все как в 90-х». Но это неправда и маркетинговый фокус, баскетбол сейчас совершенно другой, а толстовка с говорящим принтом не сделает тебя ближе к тем памятным временам.

Мое предположение – в баскетболе ожесточенность персональных и командных противостояний растет из защиты. С 2004-го НБА взяла курс на раскручивание маховика атакующей игры, 20 лет спустя команды добились в этом деле невероятной эффективности. Эти забивают и те тоже забивают, откуда на таком празднике место негативу? Матч звезд олицетворяет эти тенденции лучше всего: все друзья, результат на кону, по сути, не стоит.

Но когда играешь без защиты, пропадает нерв.

Главные злодеи в истории НБА родом из времен, когда защищаться было можно. Да что там защищаться, можно было подраться и остаться на площадке. Билл Лэймбир был культовой сволочью, играя за кого? Правильно, за один из лучших защитных коллективов в истории НБА. Да, он играл грязно, жаловался судьям и безжалостно рисовал фолы. Он любил классическую схему «мне можно, но меня-то за что», поэтому регулярно получал по морде. Но даже комментаторы «Селтикс» признавали, что такой игрок пригодился бы любой чемпионской команде, поскольку его сильными сторонами также были работа на подборе и жесткая защита.

На сколько дисквалифицировали Баркли и Лэймбира после вот этой драки? На 1 (один) матч!

Те чемпионские «Пистонс» играли от обороны и ультранизкого темпа, в сезоне-1988/89 они были последними в НБА по числу владений, в сезоне-1989/90 – предпоследними. И вот какой забавный факт: «Пистонс» 1988-1990 годов (в среднем 94,9 владений за игру) были бы… вторыми по темпу игры 10 лет спустя, в сезоне-1998/99. Тогда «Кингз» Рика Адельмана играли аномально быстро (96 владений) по меркам эпохи, в то время как второй самый «быстрый» клуб пешеходил с 91,6 владения. Если отбросить и тот локаутный сезон с 50 матчами в регулярке, а сравнить «Детройт» Лэймбира с последним чемпионским годом «Чикаго» (1997/98), то «Пистонс» вообще были бы самой скоростной командой, потому что тогда только «Лейкерс» и «Селтикс» еле-еле переваливали за отметку в 93 владения.

Так что ничего удивительного в том, что 90-е считаются эталоном брутальности, игра была медленной и тягучей, а вследствие первостепенной важности защиты – грубой и эмоциональной.

В НБА сейчас злодеями пытаются быть Дрэймонд Грин и Диллон Брукс. На ЧМ-2023 Брукс в этой роли смотрелся даже убедительнее: в баскетболе по правилам ФИБА выше порог для демонстрации эмоций, больше контакта. В НБА ему такого не разрешают, там кратно проще наткнуться на технический фол, изгнание с площадки и дисквалификацию. А в составе сборной Канады Брукс как будто кайфовал от собственной ауры плохиша и набрал 39 очков в матче за бронзу против США. Ему было чем заряжаться. А американцы, наоборот, выглядели потухшими, поскольку по привычке играли с постными лицами.

Дрэймонд тоже регулярно дерется и хватает неспортивные. В сезоне-2023/24 его даже отстранили на неопределенный срок и отправили на курсы по управлению гневом. Но спокойный Дрэймонд – это не то. А «Уорриорз» приходится нелегко без его огня. Так что остается лишь надеяться, что джинн не вылетит из бутылки.

«Мы не хотим, чтобы он был пассивен. Пусть кричит на судей, играет со страстью и энергией. Когда Дреймонд заряжен, его соревновательный дух не знает себе равных. Просто мы также не хотим, чтобы его выкидывали из игры. Так что ему надо найти баланс и ходить по этой тонкой линии», – вот так Стив Керр описывает роль Грина в команде.

Чем еще известны Дрэймонд и Брукс? Свой защитой. Первый – оборонительный уникум, с ним все понятно. Второй имеет за карьеру в НБА лишь одну достижение – попадание в сборную All-Defense по итогам сезона-2022/23.

Это не означает, что надо вести себя как злодей, чтобы хорошо защищаться. Но спайка между этими амплуа определенно имеется. Так было с Роном Артестом. С Патриком Беверли. С Жоакимом Ноа, Тони Алленом и Брюсом Боуэном.

В последние годы регулярный чемпионат НБА многие описывают как «бей-беги». Возможно, как раз из-за числа владений. В 2020-м самая медленная команда имела больше 96 владений за матч, 16 из 30 – больше 100. К 2024-му темп чуточку успокоился – все те же 96 владений у самой медленной команды, но выше 100 ушли лишь 10 команд. Но в плей-офф… 96 владений – это самая быстрая команда («Лейкерс»), которая еще и вылетела в первом раунде. В финале играют 8-я и 12-я по темпу команды. 92-93 владения – и снова вернулась борьба, снова есть эмоции, снова ощущается стремление к победе.

Жаль, что Лука не защищается. Классный из него был бы злодей.

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Martinez