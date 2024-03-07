«Тот, кто занимается физкультурой, более счастлив». «СИБУР Арена» в Нижнекамске – центр массового спорта

Мы знаем Нижнекамск – город в Татарстане – в первую очередь по хоккейному клубу «Нефтехимик», которому в этом сезоне не хватило чуть-чуть, чтобы попасть в плей-офф КХЛ. А поклонники ФНЛ наверняка заметили футбольный «Нефтехимик» в середине таблицы второго российского дивизиона.

4 марта в Нижнекамске усилили спортивный потенциал города – открыли многофункциональный спортивный комплекс «СИБУР Арена НК», перестроив старый спорткомплекс «Дружба». Новый центр в полтора раза больше старого: появился новый корпус с универсальным спортивным залом, а также стадион и открытые спортивные площадки. Посмотрите на комплекс до и после реконструкции:

Идея реконструкции «СИБУР Арены» – развитие спорта снизу. Для жителей города это базовая возможность заниматься любым из 10 видов спорта (настольный теннис, гандбол, волейбол, баскетбол, мини-футбол, плавание, легкая атлетика художественная гимнастика, фитнес, танцы), а также шанс отдать в спорт детей – уровень инфраструктуры при желании поможет им подготовиться к переходу в профессиональный спорт. В новом спорткомплексе будут работать 10 профессиональных тренеров (раньше было 5), а общая проходимость увеличится с 80 до 120 человек в час.

На арене также создали возможность заниматься плаванием для людей с ограниченными возможностями – для них есть специальный вход, лифт и отдельная раздевалка.

Мы съездили в Нижнекамск на открытие «СИБУР Арены» – посмотреть на спорткомплекс за 500 млн рублей и послушать олимпийских чемпионов.

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Открывать арену приехал президент Татарстана Рустам Минниханов, который сказал: «Это спортивный комплекс, где можно и гимнастикой заниматься, и поплавать, и площадка для футбола прекрасная. Нижнекамск — город очень спортивный, но я уверен, что здесь будут воспитываться не только спортсмены. Очень важно, что наша молодежь, имеет возможность получить все виды спортивных услуг».

После вступительной речи с показательными номером на паркет вышли гимнасты всех возрастов: от детей до регулярных участников взрослых соревнований.

Выйдя из зала, на стенах холла спорткомплекса можно найти наглядное объяснение, как промышленность региона связана со спортом. На плакатах подписаны элементы спортивной экипировки, изготовленные из современных синтетических материалов – в том числе тех, что производятся на местном заводе «Нижнекамскнефтехим».

Дальше – два бассейна. Главный – длиной 25 метров с 4 дорожками, второй – чаша для малышей глубиной чуть больше полуметра.

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Рядом с бассейном сделали сауну.

В бассейне четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов рассказывал детям о том, что ждет в жизни профессионального спортсмена.

Мы спросили Попова, реально ли в таких условиях воспитать олимпийских чемпионов.

«Прежде чем попасть на олимпийский пьедестал, нужно пройти множество пьедесталов разного уровня – от детско-спортивной школы до городского, областного, регионального, федерального и так далее. Этот спортивный комплекс для базовой точки отправления очень хорош. Но с возрастом и желанием высоких результатов требования к тренировочным площадкам возрастает.

Эта площадка отлично подходит для того, чтобы достичь уровня мастера спорта. Если двигаться дальше, нужны другие условия: 50-метровый бассейн, специализированный тренажерный зал, центр восстановления и так далее.

Но спортом должны заниматься не только профессионалы. Физическая культура, общее состояние тела – это прежде всего стрессоустойчивость, способность выполнять чуть больше. Будет выше уровень здоровья, иммунной системы. Выбирать здоровый образ жизни сейчас модно. Человек, который занимается физкультурой, – более счастливый».

Кстати, в истории есть пример, когда такой подход позволил воспитать в Нижнекамске профессионального пловца. В ноябре 2022 года Александр Обшаров стал чемпионом России, победив на дистанции 50 метров вольным стилем. Обшаров – первый в истории местный чемпион, который начинал в родном городе, а затем вышел на топовый уровень в Набережных Челнах, где есть 50-метровый бассейн.

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Поднимаемся на второй этаж – здесь находится зал для художественной гимнастики и хореографии.

Высоту потолка в здании после реконструкции удалось увеличить – по регламенту в зале для гимнастике она должна начинаться от 10 метров. Во время показательных выступлений не покидало ощущение, что лента может зацепиться за освещение, но этого не произошло. Вместо деревянного пола постелили современный игровой паркет – он снижает риск получения травм во время тренировок и выступлений.

Если сравнить со старыми фотографиями зала, видно, что он стал свежее и светлее.

В новом зале проводила мастер-класс для детей Ульяна Донскова – олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье. Она учила совсем юных гимнасток владению булавами, следила за выполнением упражнений и поправляла девчонок, когда что-то не получалось. А затем – долго со всеми фотографировалась.

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Важный элемент реконструированной «СИБУР Арены» – второй корпус, в котором находятся зал для игровых видов спорта и тренажерка. Во время мастер-классов там легко уместились баскетболисты, волейболисты и футболисты. В каждой зоне – все, что нужно: кольца для баскетбола, сетка для волейбола, ворота для мини-футбола.

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Несмотря на то, что в Нижнекамске нет профессиональных команд по волейболу и баскетболу, детей на мастер-классах было много. Возможно, это первый шаг к появлению здесь клубов федерального уровня.

Мастер-класс по волейболу проводил Тарас Хтей – доигровщик легендарного состава сборной России, которая взяла золото на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Хтей показывал девочкам, как правильно подавать мяч и ставить корпус на приеме. Потом он сказал нам несколько слов:

«Здесь хорошие условия для воспитания чемпионов. Я общался с детьми – тут огромное количество тех, кто хочет заниматься спортом. Видно, что они рады такому мастер-классу.

В городе отличное спонсорство спорта. Многие предприятия, ориентированы на социальное развитие детей, массовый спорт. Я сам родился в деревне и тренировался в школьном зале, который был далек от местных условий.

В детстве мне не хватало времени для занятий волейболом. Все было расписано для других групп. Помню, как мечтал, чтобы тренировки длились не полтора часа, а два с половиной или три».

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Баскетболисты играли мячами с логотипом СИБУРа – компания изготовила их из переработанного пластика.

Мастер-класс по баскетболу проводил Сергей Быков – участник еще одной из главных побед в истории российского игрового спорта: с ним сборная выиграла Евробаскет-2007.

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«Можно ли здесь воспитать чемпиона по баскетболу? Это провокационный вопрос. Для того, чтобы стать чемпионом, должно сложиться много факторов. Ключевой фактор – условия, в которых тренируешься. Детей должны окружать правильные и компетентные педагоги. А у самого ребенка должны быть правильные внутренние качества, чтобы он проявил себя. Здесь шикарные условия, иметь доступ к ним – это очень здорово.

В моем детстве играть в баскет можно было только в школьном зале. Потом мы с ребятами со двора соорудили стритбольную площадку и рубились там все лето. Это еще и история про то, что надо уметь работать в команде – и не только в спорте».

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На втором этаже также располагается тренажерный зал с оборудованием для кардио и силовых тренировок. Оттуда открывается вид на зал для групповых видов спорта.

Снег на улице засыпал стадион, который тоже модернизировали. Футбольное поле покрыли искусственным газоном, который увеличили с трех до пяти сантиметров. Также обновили легкоатлетическую дорожку – по ней теперь нельзя бегать в шиповках, но она доступна всем, кто занимается любительским бегом.

Впечатления от открытии «СИБУР Арены» уместил в одно емкое высказывание еще один топовый волейболист – чемпион Европы и дважды бронзовый призер Олимпиад Алексей Вербов:

«Здорово, что обновление объекта, важного для развития спорта в Нижнекамске, сделано промышленниками. Это еще раз доказывает, что любовь к спорту объединяет людей разных профессий. А главное – такие современные спортивные объекты помогают сделать первые шаги на пути к большому спортивному будущему».

Фото: Александра Лихачева; Алексей Кудряшов

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