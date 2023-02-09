«Севилья» вернула 1 млн евро, придумав приложение для поиска забытых переходов. Что-что?!

В феврале 2020 года российские медиа облетела новость: две футбольные школы Кемеровской области, в которых занимался Александр Головин, не получили положенных солидарных выплат от «Монако» (речь об отчислениях за трансфер туда, где воспитали футболиста).

Благодаря огласке проблему решили – уже в сентябре того же года в Осинниках, где расположена одна из школ, на деньги от монегасков построили новое футбольное поле. Однако глобально вопрос с солидарными выплатами по-прежнему висит в воздухе – в мире существуют тысячи школ, которые даже не подозревают о том, что им причитаются деньги за трансфер их воспитанников.

Если вы думаете, что в случае трансферов деньги через централизованную систему автоматически поступают в школы, а ФИФА все контролирует, то ошибаетесь.

Большинство клубов по-прежнему отслеживают перемещения игроков вручную – сотрудники следят за перемещениями бывших игроков во время каждого трансферного окна. Это отнимает много времени и особенно сложно для небольших клубов без должных ресурсов – особенно когда там меняется руководство или теряется документация.

Какой выход?

Решение предложили юристы «Севильи» – специальное приложение, где клубы могут подробно отслеживать карьерные пути своих воспитанников. К разработке сервиса подключили LaLiga Tech – компанию, которая объединяет все технологические проекты Ла Лиги.

Результат работы – приложение под названием Transfer Tracker.

Сервис позволит клубам и федерациямполучать выгоду от трансферов. Теперь они не упустят ни одного перехода, который может принести им деньги», – рассказывает директор по данным «Севильи» Элиас Самора.

Однако есть сложность: ФИФА не передает данные о трансферах третьим лицам, поэтому «Севилья» собирает информацию из разных источников.

«Севилья» с помощью приложения запросила деньги, о которых все забыли

Самора говорит, что за последние 18 месяцев «Севилья» заработала около миллиона евро, отследив более 700 перемещений игроков, которые когда-то были в клубе.

Самая крупная сумма прилетела от «Тоттенхэма», который транзитом через «Реал» выплатил андалусийцам 150 тысяч евро за трансфер Серхио Регилона. В январе «Севилья» должна была получить еще 10 тысяч евро от трансфера Маттиаса Краневиттера из «Монтеррея» в «Ривер Плейт».

Какие перспективы?

Менеджер по ценным предложениям LaLiga Tech Маркос Гонсалес утверждает, что с момента запуска приложения в декабре 2022 года были подписаны контракты с семью клубами из Чили, Аргентины и Бразилии. Еще 15 клубов из Англии, Португалии, Хорватии и Польши пока просто проявили заинтересованность.

«Мы можем предоставлять услуги самым разным клубам. Мы разработали такие шаблоны и алгоритмы, которые позволяют клубу максимально просто получить то, что им причитается. Недавно я разговаривал с африканским клубом, у которого практически не было структуры получения выплат. Если их руководство разрешит, мы можем подать иск от имени клуба», – говорит Гонсалес.

Создатели проекта рассчитывают, что механизмом отслеживания солидарных выплат займутся в ФИФА. «Мы надеемся, что ФИФА сможет внедрить свою собственную систему – это будет хорошей новостью для футбола. Но мы все равно будем помогать в получении прибыли клубам, которые развивают игроков», – заявил Маркос.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; globallookpress.com/IPanoramic; isportconnect.com