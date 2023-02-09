«Севилья» вернула 1 млн евро, придумав приложение для поиска забытых переходов. Что-что?!
В феврале 2020 года российские медиа облетела новость: две футбольные школы Кемеровской области, в которых занимался Александр Головин, не получили положенных солидарных выплат от «Монако» (речь об отчислениях за трансфер туда, где воспитали футболиста).
Благодаря огласке проблему решили – уже в сентябре того же года в Осинниках, где расположена одна из школ, на деньги от монегасков построили новое футбольное поле. Однако глобально вопрос с солидарными выплатами по-прежнему висит в воздухе – в мире существуют тысячи школ, которые даже не подозревают о том, что им причитаются деньги за трансфер их воспитанников.
Если вы думаете, что в случае трансферов деньги через централизованную систему автоматически поступают в школы, а ФИФА все контролирует, то ошибаетесь.
Большинство клубов по-прежнему отслеживают перемещения игроков вручную – сотрудники следят за перемещениями бывших игроков во время каждого трансферного окна. Это отнимает много времени и особенно сложно для небольших клубов без должных ресурсов – особенно когда там меняется руководство или теряется документация.
Какой выход?
Решение предложили юристы «Севильи» – специальное приложение, где клубы могут подробно отслеживать карьерные пути своих воспитанников. К разработке сервиса подключили LaLiga Tech – компанию, которая объединяет все технологические проекты Ла Лиги.
Результат работы – приложение под названием Transfer Tracker.
Сервис позволит клубам и федерациямполучать выгоду от трансферов. Теперь они не упустят ни одного перехода, который может принести им деньги», – рассказывает директор по данным «Севильи» Элиас Самора.
Однако есть сложность: ФИФА не передает данные о трансферах третьим лицам, поэтому «Севилья» собирает информацию из разных источников.
«Севилья» с помощью приложения запросила деньги, о которых все забыли
Самора говорит, что за последние 18 месяцев «Севилья» заработала около миллиона евро, отследив более 700 перемещений игроков, которые когда-то были в клубе.
Самая крупная сумма прилетела от «Тоттенхэма», который транзитом через «Реал» выплатил андалусийцам 150 тысяч евро за трансфер Серхио Регилона. В январе «Севилья» должна была получить еще 10 тысяч евро от трансфера Маттиаса Краневиттера из «Монтеррея» в «Ривер Плейт».
Какие перспективы?
Менеджер по ценным предложениям LaLiga Tech Маркос Гонсалес утверждает, что с момента запуска приложения в декабре 2022 года были подписаны контракты с семью клубами из Чили, Аргентины и Бразилии. Еще 15 клубов из Англии, Португалии, Хорватии и Польши пока просто проявили заинтересованность.
«Мы можем предоставлять услуги самым разным клубам. Мы разработали такие шаблоны и алгоритмы, которые позволяют клубу максимально просто получить то, что им причитается. Недавно я разговаривал с африканским клубом, у которого практически не было структуры получения выплат. Если их руководство разрешит, мы можем подать иск от имени клуба», – говорит Гонсалес.
Создатели проекта рассчитывают, что механизмом отслеживания солидарных выплат займутся в ФИФА. «Мы надеемся, что ФИФА сможет внедрить свою собственную систему – это будет хорошей новостью для футбола. Но мы все равно будем помогать в получении прибыли клубам, которые развивают игроков», – заявил Маркос.
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; globallookpress.com/IPanoramic; isportconnect.com
ФИФА и УЕФА по идее сделали только правило чтобы были выплаты солидарные для спорт школ, а следить за этим должны уже сами спортшколы. А многие спортшколы даже не знаю, сколько им полагается. Поэтому эта инициатива только для маленьким команд и спортшкол. Чтобы они могли получить справедливую оплату за что участвовали в взрослении и развитии спортсмена.
"ФИФА не передает данные о трансферах третьим лицам, поэтому «Севилья» собирает информацию из разных источников"
По сообщениям в прессе, блин. Получается, если игрок не засветился где-либо в интернете, то и в программу он не попал.
"Если их руководство разрешит, мы можем подать иск от имени клуба», – говорит Гонсалес"
В общем понятно, это очередная адвокатская конторка, которая стервятиться на штрафах. Аналог коллекторов. Только дело здесь обходится без утюга на живот, они просто сношают должника по судам, пока тот не расплатиться. за определенный процент, ессно.
А вообще это работа ФИФА-УЕФА, регулировать соблюдение трансферного законодательства. Элементарно, ватсон. На каждого профессионального игрока должен быть его трансферный лист, по которому видно, откуда и куда он переходил на протяжении карьеры. Клуб покупающий игрока, должен видеть, кому и сколько он должен. Такая штука давно придумана, называется - трудовая книжка, используется от Владивостока до Бреста. Вот.
Только УЕФА и ФИФА дела нет до этого. Они по карманам деньги от шейхов распихивать не успевают, а вы тут со своими глупостями.
как будто без приложения бы они не поняли, что Регилон был их игроком и что он перешел в топ-клуб?) а так перспективная тема