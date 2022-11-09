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Команда Джоковича прятала добавки, которые он пьет во время матча. Но странное видео увидели 14 млн человек

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Новая история про волшебные зелья.

По ходу полуфинала «Мастерса» в Париже на трибунах сняли немного странное видео. Физиотерапевт Новака Джоковича, сидя в ложе серба, смешивал ему какую-то добавку – а когда команда серба заметила, что их снимают, двое мужчин чуть обнялись, чтобы прикрыть происходящее.

 

(Полностью видео без VPN можно посмотреть здесь).

Потом бутылку передали болдевочке, и она отнесла ее сербу.

Видео выложил журналист Дэмиан Райли, и оно очень мощно разлетелось по твиттеру – его посмотрели 14 миллионов раз.

Райли возмутился: «Кто-нибудь, кто разбирается в теннисе, может объяснить, что здесь происходит и почему это делается именно так? Выглядит потрясающе подозрительно. И удивительно, насколько это неинтересно теннисным медиа. Во время «Уимблдона» он буквально сказал целой комнате журналистов, что принимает «волшебное зелье», и они просто попадали со смеху».

«Волшебное зелье» Джоковича с «Уимблдона» на самом деле серьезно обсуждалось. И, судя по всему, в Париже ему готовили что-то другое – потому что на видео четко видно, как физио добавляет в бутылку воду. А на «Уимблдоне» Новак из такой же бутылки что-то вдыхал.

В реплаях к твитам Райли многие, конечно, говорили, что такая секретность указывает на какие-то махинации и допинг.

На возмущения Райли сербская журналистка Ана Митрич возразила, что состав биологических добавок – это засекреченная технология, на что указывает, например, существующая в США ассоциация производителей добавок и поставщиков ингредиентов. Так, по действующим в США законам, производители обязаны указывать все вещества, имеющиеся в составе, но могут засекречивать их пропорции.

Понятно, что это не мировая практика, но этим примером Митрич хотела продемонстрировать, что команда Джоковича могла прятать процесс производства смеси не потому, что в ней что-то запрещенное, а потому что это какое-то особенное изобретение, которое не должно попасть в руки конкурентов.

Плюс, она рассказала, что Джокович вообще очень бережно относится к своим ноу-хау – например, в 2011-м он начал есть финики во время матчей и прятал их под полотенцем, чтобы никто не увидел. Однако информация о них все же утекла – и они оказались таким эффективным перекусом для теннисистов, что сейчас входят в продуктовые наборы, которые игрокам предоставляют на турнирах (наряду с классическими бананами). В том числе на турнире в Белграде, который принадлежит семье Новака.

На то, что топы тщательно оберегают свои даже разрешенные секреты, указывают и другие. Например, комментатор Роб Кениг написал: «Вы когда-нибудь видели программу тренировок, которую [тренер по физподготовке] Пьер Паганини составил Роджеру Федереру? И не увидите».

О том же сказал и Джон Миллман: «Слишком много внимания к тому, что член команды смешивал спортивный напиток. И совершенно нелепое мнение, что там что-то нечисто. Полный стадион, везде камеры, его смешивают в ложе игрока... Включайте логику. Может, они просто не хотят отдавать преимущество.

Кроме того, в раздевалках команды игроков всегда что-то смешивают в бутылках без маркировок и ставят в холодильник. Тренировочные программы, потребление добавок и так далее – все это секреты фирмы».

***

Пока журналисты вели серьезные дискуссии, простые болельщики превратили ситуацию в копипасту – на основе твита репортера Бена Ротенберга.

Он написал про парижское видео: «Я всегда считал, что нужна большая прозрачность касательно веществ, которые принимают игроки – особенно по ходу матчей. Но у меня редко возникали какие-то подозрения. Но ух, поведение на этом видео выглядит так нелепо. Что команда Джоковича считает нужным скрывать?»

И понеслась. Например.

 

«Я всегда считал, что нужна большая прозрачность касательно отношений между игроками, но у меня редко возникали какие-то подозрения. Но ух, поведение на этом видео выглядит так нелепо. Что Рафа и Роджер считает нужным скрывать?»

Или про видео с танцами из тиктока Виктории Азаренко.

«Я всегда считал, что нужна большая прозрачность касательно видео, которые снимают игроки – особенно по ходу сезона. Но у меня редко возникали какие-то подозрения. Но ух, поведение на этом видео выглядит так нелепо. Что Азаренко считает нужным скрывать?»

Или про танцы Стефаноса Циципаса.

«Я всегда считал, что нужна большая прозрачность касательно танцев игроков – особенно по ходу сезона. Но у меня редко возникали какие-то подозрения. Но ух, поведение на этом видео выглядит так нелепо. Что Цици считает нужным скрывать?»

***

Джокович, конечно, поистине удивительный человек. С одной стороны, его болельщики считают, что теннисный истеблишмент его очень не любит и постоянно что-то выдумывает, что не дать ему стать величайшим в истории.

С другой стороны, его хейтеры, видимо, думают, что теннисный истеблишмент позволяет ему принимать какие-то мутные препараты и не обращает на это внимания.

Вот уж действительно поляризующая фигура.

Джокович на «Уимблдоне» вдыхал что-то из бутылки. Говорит, там «волшебное зелье»

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; REUTERS/Christian Hartmann

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