Джокович на «Уимблдоне» вдыхал что-то из бутылки. Говорит, там «волшебное зелье»

Британские медиа, кажется, нашли разгадку.

Новак Джокович – король «Уимблдона». За последние 12 лет он выиграл его семь раз, а воскресный титул стал для него четвертым подряд.

У Новака на «Уимблдоне» уже 28 выигранных матчей подряд. В мужском теннисе серии длиннее были только у Пита Сампраса (31), Роджера Федерера (40) и Бьорна Борга (41).

А в профессиональном теннисе больше титулов на «Уимблдоне» среди мужчин только у Федерера – восемь.

И в 35 лет Джокович остается стабильнее и выносливее намного более молодых соперников. Естественно, это вызывает удивление и внимание. На «Уимблдоне» оно было сосредоточено на странной бутылке Новака.

По ходу матча с Тимом Ван Рейтховеном ему с трибун передали бутылку, из которой он не пил, а вдыхал.

Журналист Янник Шнайдер сразу вспомнил Australian Open-2020, на котором Джокович в финале тоже вдыхал что-то из бутылки – но тогда он это делал при помощи трубочки.

И есть видео из Рима-2021, где Новак делает то же самое, что делал на «Уимблдоне».

На вопросы о бутылке Джокович отвечал уклончиво и всегда в одном ключе – это «волшебное зелье», которое ему готовит физиотерапевт. Больше ничего он сказать о нем не может. Правда, на «Уимблдоне» он пообещал, что скоро раскроет секрет.

Пока что все только гадают. Самая популярная версия – что в бутылке просто неразбавленные водой изотоники. Это порошки, которые спортсмены используют, чтобы быстро восстанавливать силы во время продолжительных нагрузок. И в матче с Ван Рейтховеном Джокович, например, получил бутылку в конце третьего сета.

The Telegraph приводит слова неназванного эксперта: «По ходу матча это ничего не даст, но я уверен, что там изотоники. Многие игроки начали есть порошки без воды. В основном предтренировочные, потому что от них резкий всплеск энергии. Это странно, но сейчас это в моде».

Как бы там ни было, видео с матча с Ван Рейтховеном привлекло огромное внимание – в твиттере его посмотрели 850 тысяч раз.

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