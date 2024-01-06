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🔴 В Кубке Англии показали круглую красную карточку. Не удивляйтесь

Кубок Англии Кубок Англии
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
судьи судьи
Брентфорд Брентфорд
Жоао Гомес Жоао Гомес
Кристиан Нергор Кристиан Нергор
Тони Хэррингтон
Футбол Футбол

Это старая фишка из 90-х.

Кубковый матч «Брентфорда» и «Вулвз» отметился в соцсетях не из-за результата (1:1). Главный арбитр Тони Хэррингтон показал круглую красную карточку.

Кого и за что удалили?

Красный круг перед собой увидел бразильский полузащитник «Вулвз» Жоао Гомес – уже на 9-й минуте зацепил шипами пятку Кристиана Нергора.

Решение Хэррингтона впоследствии подтвердил ВАР, а капитан «Брентфорда» в это время корчился от боли после удара.

Гомес получил красную карточку впервые в карьере – и сразу же круглую. Теперь ему светит дисквалификация на три матча.

Хэррингтон показывал и желтые – толко уже привычной формы.

А почему карточка круглая?

На форуме о судействе Refchat объяснили: «Круглые и овальные карточки изначально были введены для помощи игрокам, которые не могли различать цвета.

Это также должно было помочь судье, который хочет быстро показать карточку, а ее форма подсказывает, какую он достает из кармана».

Пользователь Reddit 1025Traveller однажды поделился, почему бывший судья южноафриканского союза регби Андре Уотсон использовал круглые карточки:

«Я встретил его на железнодорожной станции в Сиднее. Он спросил меня о следующем поезде, и я ответил ему: «Андре, ты, рефери, все знаешь». Он рассмеялся, мы сели в поезд и начали разговорились.

Однажды он хотел дать кому-то желтую карточку, но по ошибке вытащил красную, поэтому заменил ее на круг, чтобы не повторять ошибку».

В регламенте ФИФА не прописаны четкие критерии для карточек – они могут быть хоть треугольными или овальными. Но арбитры пользуются общепринятым стандартом: желтые и красные карточки прямоугольной формы.

Как давно в Англии раздают круглые карточки?

Это старая фишка из 90-х и нулевых. Круглые карточки доставали даже на топ-уровне! Например, такую получал Рой Кин от арбитра Урия Ренни в матче против «Сандерленда».

Пол Тирни показывал красный круг Тому Хаддлстоуну из «Халла» в матче АПЛ. На заднем фоне, кстати, Харри Магуайр – тогда он еще играл за «Халл». А на переднем легендарный Гарет Бэрри.

Роджер Ист в игре АПЛ показывает красную Уэсу Брауну. Правда, удалять нужно было другого человека – Джона О’Ши.

Роджер Ист доставал круглую красную карточку дважды – также удалил Кристофера Шиндлера в матче АПЛ «Хаддерсфилд» – «Вест Бром».

А это уже Чемпионшип: Дин Уайтстоун удаляет Нила Дэннза из «Кристал Пэлас» в апреле 2010 года.

Кирон Дайер получил красную за участие в потасовке в матче АПЛ «Ньюкасл» – «Астон Вилла» в 2005-м.

А здесь полузащитник «Челси» Марсель Десайи вообще против красной для Джимми-Флойда Хассельбайнка в матче Кубка английской футбольной лиги.

В январе 2023-го круглая карточка мелькнула в 4-м раунде Кубка Англии между «Рексхэмом» из пятого дивизиона и «Шеффилд Юнайтед»: удалился полузащитник гостей Дэниэл Джеббисон.

2023-й был годом судейских скандалов. 2024-й будет годом судейских скандалов

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Фото: Gettyimages.ru/Warren Little, Anton Want/EMPICS, David Rawcliffe/EMPICS, Ben Radford /Allsport, Phil Cole, Laurence Griffiths, Alex Livesey, Mark Robinson; East News/al Sport Media via AP Images, MATT WEST / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP

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