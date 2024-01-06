🔴 В Кубке Англии показали круглую красную карточку. Не удивляйтесь
Это старая фишка из 90-х.
Кубковый матч «Брентфорда» и «Вулвз» отметился в соцсетях не из-за результата (1:1). Главный арбитр Тони Хэррингтон показал круглую красную карточку.
Кого и за что удалили?
Красный круг перед собой увидел бразильский полузащитник «Вулвз» Жоао Гомес – уже на 9-й минуте зацепил шипами пятку Кристиана Нергора.
Решение Хэррингтона впоследствии подтвердил ВАР, а капитан «Брентфорда» в это время корчился от боли после удара.
Гомес получил красную карточку впервые в карьере – и сразу же круглую. Теперь ему светит дисквалификация на три матча.
Хэррингтон показывал и желтые – толко уже привычной формы.
А почему карточка круглая?
На форуме о судействе Refchat объяснили: «Круглые и овальные карточки изначально были введены для помощи игрокам, которые не могли различать цвета.
Это также должно было помочь судье, который хочет быстро показать карточку, а ее форма подсказывает, какую он достает из кармана».
Пользователь Reddit 1025Traveller однажды поделился, почему бывший судья южноафриканского союза регби Андре Уотсон использовал круглые карточки:
«Я встретил его на железнодорожной станции в Сиднее. Он спросил меня о следующем поезде, и я ответил ему: «Андре, ты, рефери, все знаешь». Он рассмеялся, мы сели в поезд и начали разговорились.
Однажды он хотел дать кому-то желтую карточку, но по ошибке вытащил красную, поэтому заменил ее на круг, чтобы не повторять ошибку».
В регламенте ФИФА не прописаны четкие критерии для карточек – они могут быть хоть треугольными или овальными. Но арбитры пользуются общепринятым стандартом: желтые и красные карточки прямоугольной формы.
Как давно в Англии раздают круглые карточки?
Это старая фишка из 90-х и нулевых. Круглые карточки доставали даже на топ-уровне! Например, такую получал Рой Кин от арбитра Урия Ренни в матче против «Сандерленда».
Пол Тирни показывал красный круг Тому Хаддлстоуну из «Халла» в матче АПЛ. На заднем фоне, кстати, Харри Магуайр – тогда он еще играл за «Халл». А на переднем легендарный Гарет Бэрри.
Роджер Ист в игре АПЛ показывает красную Уэсу Брауну. Правда, удалять нужно было другого человека – Джона О’Ши.
Роджер Ист доставал круглую красную карточку дважды – также удалил Кристофера Шиндлера в матче АПЛ «Хаддерсфилд» – «Вест Бром».
А это уже Чемпионшип: Дин Уайтстоун удаляет Нила Дэннза из «Кристал Пэлас» в апреле 2010 года.
Кирон Дайер получил красную за участие в потасовке в матче АПЛ «Ньюкасл» – «Астон Вилла» в 2005-м.
А здесь полузащитник «Челси» Марсель Десайи вообще против красной для Джимми-Флойда Хассельбайнка в матче Кубка английской футбольной лиги.
В январе 2023-го круглая карточка мелькнула в 4-м раунде Кубка Англии между «Рексхэмом» из пятого дивизиона и «Шеффилд Юнайтед»: удалился полузащитник гостей Дэниэл Джеббисон.
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Фото: Gettyimages.ru/Warren Little, Anton Want/EMPICS, David Rawcliffe/EMPICS, Ben Radford /Allsport, Phil Cole, Laurence Griffiths, Alex Livesey, Mark Robinson; East News/al Sport Media via AP Images, MATT WEST / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP