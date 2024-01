🔴 В Кубке Англии показали круглую красную карточку. Не удивляйтесь

Это старая фишка из 90-х.

Кубковый матч «Брентфорда» и «Вулвз» отметился в соцсетях не из-за результата (1:1). Главный арбитр Тони Хэррингтон показал круглую красную карточку.

Кого и за что удалили?

Красный круг перед собой увидел бразильский полузащитник «Вулвз» Жоао Гомес – уже на 9-й минуте зацепил шипами пятку Кристиана Нергора.

Решение Хэррингтона впоследствии подтвердил ВАР, а капитан «Брентфорда» в это время корчился от боли после удара.

Гомес получил красную карточку впервые в карьере – и сразу же круглую. Теперь ему светит дисквалификация на три матча.

Хэррингтон показывал и желтые – толко уже привычной формы.

А почему карточка круглая?

На форуме о судействе Refchat объяснили: «Круглые и овальные карточки изначально были введены для помощи игрокам, которые не могли различать цвета.

Это также должно было помочь судье, который хочет быстро показать карточку, а ее форма подсказывает, какую он достает из кармана».

Пользователь Reddit 1025Traveller однажды поделился, почему бывший судья южноафриканского союза регби Андре Уотсон использовал круглые карточки:

«Я встретил его на железнодорожной станции в Сиднее. Он спросил меня о следующем поезде, и я ответил ему: «Андре, ты, рефери, все знаешь». Он рассмеялся, мы сели в поезд и начали разговорились.

Однажды он хотел дать кому-то желтую карточку, но по ошибке вытащил красную, поэтому заменил ее на круг, чтобы не повторять ошибку».

В регламенте ФИФА не прописаны четкие критерии для карточек – они могут быть хоть треугольными или овальными. Но арбитры пользуются общепринятым стандартом: желтые и красные карточки прямоугольной формы.

Как давно в Англии раздают круглые карточки?

Это старая фишка из 90-х и нулевых. Круглые карточки доставали даже на топ-уровне! Например, такую получал Рой Кин от арбитра Урия Ренни в матче против «Сандерленда».

Пол Тирни показывал красный круг Тому Хаддлстоуну из «Халла» в матче АПЛ. На заднем фоне, кстати, Харри Магуайр – тогда он еще играл за «Халл». А на переднем легендарный Гарет Бэрри.

Роджер Ист в игре АПЛ показывает красную Уэсу Брауну. Правда, удалять нужно было другого человека – Джона О’Ши.

Роджер Ист доставал круглую красную карточку дважды – также удалил Кристофера Шиндлера в матче АПЛ «Хаддерсфилд» – «Вест Бром».

А это уже Чемпионшип: Дин Уайтстоун удаляет Нила Дэннза из «Кристал Пэлас» в апреле 2010 года.

Кирон Дайер получил красную за участие в потасовке в матче АПЛ «Ньюкасл» – «Астон Вилла» в 2005-м.

А здесь полузащитник «Челси» Марсель Десайи вообще против красной для Джимми-Флойда Хассельбайнка в матче Кубка английской футбольной лиги.

В январе 2023-го круглая карточка мелькнула в 4-м раунде Кубка Англии между «Рексхэмом» из пятого дивизиона и «Шеффилд Юнайтед»: удалился полузащитник гостей Дэниэл Джеббисон.

Фото: Gettyimages.ru/Warren Little, Anton Want/EMPICS, David Rawcliffe/EMPICS, Ben Radford /Allsport, Phil Cole, Laurence Griffiths, Alex Livesey, Mark Robinson; East News/al Sport Media via AP Images, MATT WEST / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP